Es Born, sin coches pero con las furgonetas del mercadillo: la semana que viene ya no podrán

En la zona de las paradas de autobuses de la avenida Josep Mascaró Pasarius no está siendo fácil la espera para los usuarios, debido al calor y a la insuficiente protección que da el toldo colocado en las taquillas. La limpieza de los baños una vez al día es insuficiente, afirman desde la empresa de transporte, «el papel lo llevamos nosotros», y solo se dispone de tres servicios, uno para mujeres, otro para hombres y otro adaptado. A menudo los chóferes de los autobuses, en su momento de descanso «no tienen a dónde ir, está todo ocupado», afirma la directora de la empresa, Catin Arguimbau.

La falta de espacios de sombra, ya que la vía es prolongada, hay numerosas paradas de autobuses que llevan a las playas, no solo es una incomodidad y un riesgo para la salud, por el exceso de calor, sino que ha provocado que algún pasajero pierda su conexión; buscan un lugar de sombra, debajo de un árbol, y luego se despistan. A punto para otra ola de calor, el quiosco de información turística, sin aire acondicionado, el jueves no funcionó. Y muchos de los que llegan desde las urbanizaciones no se quieren bajar en la vía perimetral, preguntan a los conductores, con insistencia, si no pueden seguir hasta el centro.