'La dama del pool', el documental sobre el éxito de Begoña Cortés en el billar

Cuando el polifacético artista Samaj Moreno (Yegen, Granada, 1981) leyó en 2023, en la sección de Deportes de este diario, un reportaje sobre la figura de la billarista menorquina Begoña Cortés, tuvo claro de inmediato que con «esa historia tan potente había que hacer algo». Se refería a la que posiblemente sea una de las mayores gestas de un deportista local: alzarse en 1996, con tan solo 17 años, enfrentándose a competidores mayoritariamente masculinos, con el Campeonato Mundial de Bola 8 absoluto, celebrado en Las Vegas.

Moreno no tardó en conseguir el contacto de Cortés, a quien trasladó que le parecía una «historia muy bonita e inspiradora». Pensó primero en un libro, pero cuando la protagonista le contó que su padre documentó en VHS el viaje a Estados Unidos descubrió que tenía entre manos un documental.

Samaj Moreno, con la cámara en mano.

Cortés le proporcionó todo el metraje, además de material fotográfico y recortes de prensa, y el realizador se puso manos a la obra con el guion. Un repaso a la pasión de la protagonista por el billar que culmina rememorando la hazaña, pero vista ahora con la perspectiva de paso del tiempo. «La historia era más potente de lo que me pareció inicialmente... Tenía muchos ingredientes y muy interesantes», relata el director.

Con el trabajo ya en sus manos, bautizado con el título de «La dama del pool», llegó un contratiempo. Cortés siempre entendió el billar como una afición. Pese al éxito conseguido y las ofertas recibidas, la campeona, que nunca se planteó dar el salto al profesional, escribió a Moreno para decirle que se «lo había pensado y no seguía delante».

Cartel del documental.

Sin embargo, el director no se dio por vencido y respondió: «Tienes una historia singular y el mundo de hoy día necesita referencias femeninas. Es algo que merece ser visto y compartido». Argumento que no convenció a la protagonista, pero llegaron a un acuerdo. Ella vería el resultado del documental antes de tomar una decisión definitiva. El final de la historia es que «La dama del pool», montado en formato televisivo, está previsto que se estrene este verano en IB3, que también colabora en esta producción de One More Film.

Además de con la voz de la propia Cortés, el documental cuentan con la participación de varios entrevistados, como Nil Urpi (su hijo) y Josefina Gornés (su madre), además de los jugadores de billar Kiko y Muñoz David Sánchez.