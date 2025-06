Todo a punto para «El gran showman» en Es Mercadal, un musical a lo grande

A Isabelita Triay Roselló le encanta probar cosas nuevas. Cuando surge algún tipo de reto «hay como un radar dentro de mi cabeza que se activa», asegura. Ocurrió con «Hakuna Matata» hace dos años y ha vuelto a suceder ahora con «El gran showman». Ella ha sido de nuevo la encargada del diseño de vestuario, para el que se ha servido principalmente de lo que ha encontrado en las tiendas de Mestral o comercios de segunda mano, lo que da a sus diseños un toque ecológico por el componente de reciclaje que tienen. «Siempre me ha gustado tunear, probar cosas y hacer disfraces con los recursos que tengo a mano», confiesa Triay, que tiene una tienda de ropa en Es Mercadal. Reconoce que como diseñadora es una aficionada «pero imaginación no me falta».