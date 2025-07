'La gramàtica', humor i crítica social al Teatre des Born amb María Adanez i José Troncoso

Aquest diumenge dia 6 de juliol, a les 21 hores, l’actriu María Adánez i l’actor José Troncoso pujaran dalt l’escenari del Teatre des Born por donar vida a la comèdia «La gramàtica», del dramaturg i director Ernesto Caballero. Es tracta d’una comèdia que tracta sobre els límits del llenguatge i la pressió social per encaixar en la norma.

A «La gramàtica», Ernesto Caballero construeix una història que combina humor i crítica social entorn de què és «parlar bé», en què una dona, interpretada per María Adanez, adquireix per accident una erudició sobtada sobre la llengua i la gramàtica. Aquesta situació crea un problema al seu entorn, que la veu com una amenaça, incapaç d’assimilar una transformació que trenca els límits de la normalitat.

Per tal d’arranjar aquesta problemàtica, apareix un reconegut neurocientífic, interpretat per José Troncoso, que es proposa tornar-la al seu estat primari de limitació expressiva i d’aquesta manera evitar-li trastorns d’inadaptació social a causa d’aquest accident.

Amb aquesta comèdia, que es caracteritza pel seu to lleuger, l’autor insta a l’espectador a reflexionar sobre el fet que una dona convencional es converteix de manera sobtada i inexplicable, en una experta erudita de la llengua i la gramàtica. Caballero ha escrit més d’una vintena d’obres, entre les quals hi ha «Auto» i «Rezagados», per les quals va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Madrid.

Protagonistes

María Adanez és una reconeguda actriu del món de la televisió, cinema i teatre. Va debutar a la televisió amb «Farmacia de guardia» i, posteriorment va protagonitzar sèries com «Aquí no hay quien viva» i «La que se avecina», totes elles caracteritzades per una gran acollida popular. Entre les obres teatrals que ha protagonitzat, citar «Divinas palabras», de Valle Inclán, i «¡Ay, Carmela!» El 2024 va estrenar «La Gramática» amb José Troncoso.

Per la seva part, l’actor, director i professor d’interpretació José Troncoso també acumula una àmplia carrera de treballs en teatre, entre les quals destaquen «La geometria del trigo» i «Paloma negra» d'Alberto Conejero, «Hoy no me puedo levantar» dirigida por Nacho Cano i «Historias de Usera», dirigida per Fernando Sánchez-Cabezudo, per la qual va rebre el Premi Millor Actor de Repartiment Unión de Actores 2016.