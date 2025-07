Lax’n’Busto: «Fa molts anys que no actuem a Menorca, ens fa molta il·lusió tornar a l’Illa»

El Recinte Firal des Mercadal acollirà aquest divendres dia 4 de juliol el concert d’estiu organitzat per Ràdio Far, amb la participació destacada de Lax’n’Busto i la participació de Ses Bísties de Mongofre amb Miquel Mariano, Nòmada i Xafogor. Aquest esdeveniment musical, que començarà a les 20 hores, representa el quart concert de la gira d’enguany de l’emblemàtic grup de pop-rock català, que va començar el passat dia 23 de maig a Salt, Girona, i acabarà el 22 de setembre a Inca.

Parlam amb Pemi Fortuny, guitarrista i cantant de Lax’n’Busto.

Aquest divendres actuen a Menorca, concretament as Mercadal, en un dels primers concerts de la gira d’enguany.

—Sí, així és, aquesta temporada hi ha un total de 14 concerts, vam començar els dies 23 i 24 de maig a Salt, a Girona, una setmana després, l’1 de juny, vàrem fer el concert al Teatre de la Llotja a Lleida, i aquest dissabte dia 4 de juliol serem as Mercadal, ens fa molta il·lusió a l’Illa. L’últim concert de la gira serà a Inca el 22 de setembre.

Quin repertori han escollit per fer aquesta gira musical?

—Als concerts toquem tots els grans hits dels Lax’n’Busto, són com els himnes del grup de pop-rock que han quedat per a la història de la música, que nosaltres recuperem i rememorem perquè el públic pugui gaudir-ne. En els tres concerts de la gira que hem fet han tornat a ser un gran èxit, ha estat interpretar un éxit darrere l’altre, la gent s’ho ha passat molt bé.

Quins temes són els preferits entre els seus seguidors? Quins són els més demanats en les seves actuacions?

—La veritat és que els agraden tots els hits del grup, sigui per una cosa o per l’altra, la gent s’ha fet seva les diferents cançons del nostre repertori. Per tant, toquem des del «Miami Beach» fins al «Més que la meva sang», passant per «Tinc fam de tu» i «Llençat», en general tots els hits. Els hem agafat tots perquè la gent gaudeixi durant el concert.

Lax’n’Busto es va formar el 1986, té una llarga trajectòria musical, però una vintena d’anys després vostè es va deslligar, no hi ha estat tot el temps.

—Efectivament, ell grup el vam crear el 1986 i jo vaig estar fins al 2006. Llavors jo tenia ganes de viatjar com havia fet tota la vida la meva família, i no tenia l’opció perquè estàvem tocant sempre, era difícil combinar una cosa amb l’altra. És per açò que vaig decidir deixar el grup i vaig continuar amb projectes de cooperació que havia començat a l’Àfrica i Amèrica.

El grup va agafar un altre cantant, que no va durar molt de temps, i fa vuit anys vostè va tornar a participar?

—Quan jo vaig deixar el grup, ells van continuar durant 10 anys amb el Salva Racero i al cap de dos anys, quan va plegar el Salva, van proposar «Polièdric» el 2017, el disc fet amb diversos cantants i vam fer una minigira de quatre o cinc concerts.

Quin és l’origen de l’actual gira, que aquest divendres els du a Menorca?

—Un dels projectes que tenc a Àfrica és una ràdio a Serra Lleona i aquest any celebrem els 15 anys de ràdio. L’any passat volia fer un esdeveniment per celebrar els 15 anys per reactivar-lo una miqueta i el que vaig fer va ser parlar amb el grup per veure si en podíem donar un cop de mà amb un concert benèfic que va tenir lloc el 18 de desembre de l’any passat. Les entrades per anar al concert a la sala Luz de Gas, a Barcelona, es van vendre tan ràpidament que ens vam quedar sense entrades per la gent que havia col·laborat en el projecte, així que vaig demanar al grup si volien fer un altre concert. Es van fer els dos concerts i van tenir tant d’èxit, tothom es va emocionar tant, ho vam fer tan bonic, el fet de retrobar-nos tots i tot plegat i rememorar aquells anys, els del grup em vam proposar fer una minigira de quatre o cinc concerts... que al final seran catorze.

Lax’n’Busto encara manté un públic fidel.

—Moltes noies i nois de quan jo era amb el grup el 2000 i pocs eren nuvis i ara tenen tots canalla de 14-15 anys, ara venen la canalla, els pares, les mares emocionades plorant, les filles avergonyides veient plorar les seves mares, són bons records, molta gent que s’ha enamorat, que han posat el nom d’algunes cançons del grup als seus fills, és tot molt emocionant.

Uns pocs concerts per una causa solidària que s’han convertit finalment en tota una gira?

—Tot ha fluït molt, jo els vaig comentar per fer els concerts solidaris per al meu projecte radiofònic, llavors com que va anar tan bé, vam dir ja que estem posats fem quatre o cinc concerts, el mànager va anar buscant i va veure que en podíem fer molts més, el que passa és que per tot arreu s’han venut les entrades. També ens va proposar venir a Menorca i Mallorca, a nosaltres ens agradava molt venir, tenim molts amics i coneguts, vam trobar fantàstic venir de nou a les illes.

Recorda quin any van fer el primer concert a Menorca?

—Ostres, no ho sé, fa molts d’anys. Recordo que vam estar tocant a una platja de Roses, a Girona, i el grup menorquí Ja t’ho diré tocava de teloners nostre quan quasi no els coneixien, just era quan començaven. Quan van acabar el concert ens van dir que l’endemà s’anaven cap a Menorca, jo no havia estat mai a l’Illa i els vaig demanar si hi podia anar a ajudar-los, hi havia en Sente Fontestad, en Cris Juanico, tots ells i ens van obrir les portes de l’Illa. A partir d’aquest fet vam venir a sonar amb el grup, fins i tot he vingut altres ocasions a visitar amics, i moltes vegades que estava en un moment que necessitava fugir una mica de tot plegat i m’escapava a Menorca. Fa molts d’anys que no vinc i tenc moltes ganes igual que els del grup de tornar a l’Illa.

Va deixar el grup, però mai ha perdut el contacte amb ells.

—Sí, com he dit el 2017 vaig fer el disc «Polièdric», de fet som amics de tota la vida, ens hem anat veient, mai havíem pensat de tornar a embolicar-la ni res, va ser una mica inconscientment demanar per fer un concert per a la ràdio, al final una cosa ha portat l’altra i no ha sigut allò forçat, mira estem sense un duro i fem una gira, no ha sigut un tema de diners, sinó que ens hem sentit i ens ho hem passat superbé tornar-nos a ajuntar, sobretot el que hem vist és que la gent ha flipat, la reacció de la gent és per mi el millor.

El pròxim any Lax’n’Busto compleix quaranta anys, han pensat a celebrar-ho d’una forma especial?

—No hem fet cap pla per l’any que ve, en principi tenim al cap aquests concerts de la gira d’enguany, però no sabem res més, no ha sorgit res més, ni de moment tenim pensat res més.