Lluís Sintes, davant la censura d'Ortega Monasterio a Calella: «És un atemptat contra la cultura»

La decisió fa uns dies de l’Ajuntament de Calella de Palafrugell d’excloure la cançó «L’avi meu», de Josep Lluís Ortega Monasterio (1918-2004), en la Cantada d’Havaneres de la població ha aixecat una nova polèmica, amb nombroses veus que critiquen la mesura del consistori presidit per la batlessa Laura Millán, del PSC. El creador de l’havanera catalana va estar durant uns anys molt lligat personalment i professionalment com a militar amb Menorca.

Des de feia 58 anys, la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell acabava amb la popular cançó «El meu avi», però ara l’Ajuntament ha decidit interrompre amb aquesta tradició, a causa del documental «Murs de silenci» emès fa uns mesos per TV3, en què Anna Teixidor implicava Ortega Monasterio en una xarxa d’explotació sexual de menors.

La família d’Ortega Monasterio, que ja va rebatre les acusacions, no ha tardat a fer públic un comunicat sobre la cancel·lació d’«El meu avi» en la referida Cantada, en què lamenta profundament que «l’Ajuntament hagi decidit trencar amb una pràctica que forma part del patrimoni del poble català» i expressa l’enorme preocupació «que una institució pública com un ajuntament vulneri drets fonamentals com la llibertat i la presumpció d’innocència, sense esperar la resolució judicial» d’un procediment en curs contra els responsables del documental -Anna Teixidor i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)- «per les seves manipulacions i falsedats». A més, assenyala que «s’ha ignorat la innocència ja declarada judicialment, atès que les sentències fermes de 1984 i 1985 ja van declarar innocent Josep Lluís Ortega Monasterio d’aquestes mateixes acusacions».

Veu menorquina

Una altra veu que s’ha aixecat en aquesta polèmica és la del baríton menorquí Lluís Sintes, que a través de les xarxes socials, ha emès un vídeo en què expressa el seu desacord total amb la decisió pressa per l’Ajuntament de Calella de Palfrugell. «Jo crec que és un atemptat contra la cultura catalana, és un atemptat contra la cançó marinera, és un atemptat a les nostres tradicions i les tradicions les escriu el poble, no els polítics», assegura.

Sintes afirma haver tingut en les mans la documentació judicial que declarava la innocència d’Ortega Monasterio i crítica a la periodista del reportatge, perquè tot i documentar-se a través de l’hemeroteca dels fets de l’explotació sexuals de menors, per contra, no se’n fa ressò de la sentència d’innocència d’Ortega Monasterio del Tribunal Suprem. «Una volta es va demostrar que era innocent se li van fer nombrosos homenatges a moltes ciutats i pobles, està en les hemeroteques; per tant, només el fet d’ometre aquest darrer punt, això ja és una manipulació», assegura.

El baríton menorquí acaba la seva opinió entorn de la polèmica amb la següent conclusió: «el mestre és innocent i s’està traient una cançó que pertany al poble, que pertany a la tradició. Us he de dir que a Menorca continuarem cantant «Mira el cel i escolta el vent», «La balada d’en Lucas», «Jo voldria tornar a Menorca, sa meva Menorca», perquè són cançons que expressen el sentiment menorquí i no poden haver sortit més que d’una persona d’una gran emocionalitat, com era la gran persona d’Ortega Monasterio», subratlla.