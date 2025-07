'Convindria': així sona la banda sonora contra la massificació turística a Menorca

Un grup de músics menorquins ha decidit posar el seu granet d’arena per denunciar la massificació turística que pateix l’Illa i, com era d’esperar, ho han fet amb una cançó creada a quatre mans que s’acaba de publicar a totes les plataformes col·laboratives.

Els artistes implicats en la iniciativa són Anna Ferrer, Verlaat, Frank Pons (Pèl de Gall) i Bon Ball Tenim, que d’aquesta manera s’afegeixen a la campanya «Via Menorca», impulsada pel GOB.

Sota el títol «Convindria», la cançó vol denunciar «la situació insostenible que viuen els residents a causa de la manca de limitacions al turisme», i neix amb voluntat de denúncia, però sense renunciar a la seva condició festiva, per tal d’arribar a un públic ampli.

«És la nova banda sonora alternativa per a l’estiu menorquí; no volem obviar la situació de massificació que esteim patint a l’Illa, però podem queixar-nos cantant, una cosa que aquí sabem fer molt bé», assenyalen els creadors del tema, que remarquen la necessitat de «posar límits a la turistització per retornar a una vida vivible».

La cançó ha estat produïda i arranjada per Àngel Gelabert, amb mescles de Genís Trani, i la gravació dels vents ha anat a càrrec de Toni Pons (EduSound).

De les arrels al pop

A partir dels vents de la xaranga i de l’imaginari de música popular, la cançó evoluciona cap al pop electrònic, amb una sonoritat que surt del registre habitual de la majoria dels músics involucrats.

D’aquesta manera, algunes parts de la cançó són un homenatge a personalitats de la música menorquina com ara Los Parranderos o Joana Pons, així com al cançoner popular i a temes emblemàtics com «Plora Guiterra», però sense renunciar a un univers pop i electrònic. Tot açò ha de permetre que la cançó soni «a les festes i que tothom s’hi senti identificat».

Pel que fa a la lletra, aquesta es vol llegir com un lema-manifest, amb un missatge ben clar en contra de la massificació. «Direm no a sa temporada / si és així de saturada / no hi ha més aforament / a Menorca hi viu gent», diu una de les estrofes que sonen al llarg de la cançó, en la qual no hi falten referències a problemàtiques com l’habitatge, la pèrdua de comerç local, l’elitització dels pobles, la degradació del paisatge o l’escassetat de recursos.

Els creadors anuncien que el pròxim 8 de juliol, també es publicarà el videoclip de la cançó.