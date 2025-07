«Dos mil anys a Ihalor» en un muntatge escènic-musical

L’església de Sant Eulàlia, d’Alaior, acollirà demà, a les 20.30 hores, la representació de «Dos mil anys a Ihalor», un muntatge escènic-musical sobre la història del poble que ha estat organitzat pel Fòrum-Centre d’Estudis Locals (CEL), en el marc de la celebració del 30è aniversari de l’entitat ciutadana. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior, Consell insular i empreses privades.

«Dos mil anys a Ihalor» reflecteix els episodis més transcendents de la història d’Alaior, amb la participació de mig centenar de persones, entre actors i músics, un espectacle que compta amb la direcció teatral de Fàtima Anglada, la direcció musical d’Antoni Pons Morlà, el guió de Llúcia Pons Olives i la part audiovisual de Lluís López, amb la coordinació d’Anselm Barber i la producció de Martí Andreu i Sebastià Ameller.

La decisió presa per la junta directiva del Fòrum-Centre d’Estudis Local, després d’haver avaluat un poc abans de l’estiu de 2024 l’activitat «Ajuntadores, madones, cambreres d’hotel i mares-àvies», va ser la d’organitzar com a acte central per enguany un muntatge musical en la línia de l’organitzat el 2011 al Convent d’Alaior. «La primera idea va ser musicar fragments de la història de l’Illa, repartits en dues funcions per a dos anys, més tard el tema va evolucionar cap als viatges de personatges menorquins rellevants i, finalment, el projecte es va concretar en ‘Dos mil anys a Ihalor’, en el marc dels 30 anys de l’entitat» assegura Anselm Barber.

Relat

El relat històric ha estat elaborat per Llúcia Pons Olives, llicenciada en Història de l’Art, seguint el criteri que havia de ser un document planer i sobre trets essencials. L’encàrrec de la junta es deu que l’autora ja havia participat en projectes de l’entitat i adaptat textos teatrals.

Fàtima Anglada participa com a actriu principal i directora teatral, i estarà acompanyada d’una sèrie de persones adultes i fillets, tot i les dificultats per trobar candidates a interpretar una s’àvia i la seva neta, com a personatges principals, a més d’altres persones amb el perfil necessari, a causa de la manca d’activitat teatral els darrers anys al poble.

Música

Per altra banda, el professor i director Antoni Pons Morlà ha estat l’encarregat de seleccionar les peces musicals, a més de dur a terme la planificació del cor i els músics.