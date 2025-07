Un mural d’Ivanjot a l’Auditori de Ferreries

L’artista Ivan Jordà, conegut artísticament com Ivanjot, és l’autor del mural de gran format l’Auditori de Ferreries que avui, a les 20.45 hores, s’inaugura amb motiu del 25è aniversari de l’Ateneu Musical de Ferreries. Tres quarts d’hora després, tindrà lloc el concert commemoratiu a la zona exterior de l’edifici.

L’obra d’Ivanjot estableix un vincle directe amb la música, una de les branques clau de l’Auditori, i aporta una nova dimensió visual a l’edifici amb color, dinamisme i personalitat.

L’obra artística d’Ivanjot es caracteritza per la fusió de realisme i simbolisme, emprant tècniques mixtes per explorar la natura humana i les emocions més profundes.

L’Ajuntament de Ferreries continua apostant per la diversitat artística, per la qual cosa està estudiant la creació de dos nous murals que representin altres disciplines, com les arts escèniques i la dansa, també vinculades a l’activitat del recinte.