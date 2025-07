Ferreries aplaudeix l’Ateneu Musical pels seus 25 anys

La festa de clausura del 25è aniversari de l’Ateneu Musical de Ferreries també va incloure la inauguració d’un mural artístic de l’artista Ivan Jordà pintat en un mur de formigó de l’exterior de l’Auditori de Ferreries. «Aquest mural passa a formar part del patrimoni cultural de Ferreries. Per a un artista, un creador, que una obra seva sigui pública, que tothom se la pugui fer seva, és una aspiració màxima», assegurava ahir Jordà.

La iniciativa del mural va ser del mateix artista que ho va proposar a l’entitat Art’s i a l’Ajuntament de Ferreries per tal que l’obra artística fos un complement de l’arquitectura de l’Auditori. Es tracta d’un mural de 50 metres quadrats, de 10 metres de base per cinc metres d’alçada, en què l’artista ha pintat durant un mes de feina una sèrie d’instruments musicals, com un saxo, un piano, un contrabaix, una guitarra, una bateria i una trompeta. «L’elecció de la petita mostra d’instruments es deu que la composició de l’espai ho demanava. A més, la ubicació del mural no pot ser més escaient», reflexiona.

A més, Jordà assenyala que ja té dissenyats altres dos murals relacionats amb les arts escèniques i amb la dansa, els quals ha presentat a l’Ajuntament i que podrien afegir-se a l’inaugurat ahir.