Es Migjorn Gran es submergeix en la música electrònica

Els vuit DJ participants en la segona edició del Menorca Electro Festival van aconseguir vuit hores d’immersió total en la música electrònica per al nombrós públic que va assistir a l’esdeveniment que, organitzat per JAM Menorca, celebrat aquest dissabte al camp de futbol Los Nogales des Migjorn Gran.

Els DJ que van mostrar la seva mestria i domini tècnic van ser David Prim, Eber, Alex Hinohouse, Nay Fitz, New Colors, Iván Belier, Sandra Palma y Johnny Pascual, aquest darrer com a creador de l’esdeveniment musical que, a més, és el teclista de The Binigaus Band.

Consolidació

Aquest Menorca Electro Festival ha representat una passa més de la iniciativa estrenada l’any passat amb l’objectiu de donar visibilitat a la música electrònica i també de fomentar el talent local.