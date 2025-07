Velam Quartet abre el ciclo ‘Música per sentir’

Dentro del programa Estiu al Port, el Ayuntamiento de Maó inaugura este jueves el ciclo de conciertos «Música per sentir», que contará con la actuación del grupo Velam Quartet. Sus cuatro integrantes, con sus instrumentos de cuerda, ofrecerán un recital que lleva por título «Un viatge per la mar», en el que harán un recorrido sonoro inspirado en el mar en general y el Mediterráneo en particular.

La formación, que se estrenó sobre un escenario el pasado mes de febrero en Alaior, está formada por Josep Mascaró (violín), Pau Marqués (violonchelo), Pablo Millas (contrabajo) e Icar Toset (guitarra). «Música per sentir» tiene programadas otras dos fechas para este verano en el escenario que montarán en el Moll d’Autoritat Portuària. La siguiente será el 31 de este mes con Dahlia, Nacho Olivar i The Driftwoods. El cierre tendrá lugar el 22 de agosto Shanti Gordi & Jazz Do It Meets The Beatles. Todos los conciertos comenzarán a las 21 horas y son de acceso gratuito.