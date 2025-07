Aquest és el videoclip de la banda sonora contra la massificació turística a Menorca

El grup de músics menorquins que s'ha sumat a la campanya «Via Menorca» amb la cançó «Convindria» ja ha publicat el videoclip a YouTube. El tema, que és un reclam per posar límits a la turistficació, expliquen els impulsors, és una nova acció performativa de la campanya del GOB Menorca per a «dir que no» a la massificació que pateix l'Illa.

El videoclip mostra una comparsa en «una trobada festiva, caòtica i popular que acaba en catarsi», expliquen els artistes en la descripció. La simbologia que apareix a les banderes i a les animacions del videoclip «és un joc, una provocació, una forma artística d'expressar aquesta força col·lectiva, figures que ens protegeixen dels mals que ens espanten». Anna Ferrer, Verlaat, Frank Pons (Pèl de Gall) i Bon Ball Tenim són els artistes implicats en aquesta creació que ja està a totes les plataformes col·laboratives. Sota el títol «Convindria», la cançó vol denunciar «la situació insostenible que viuen els residents a causa de la manca de limitacions al turisme», i neix amb voluntat de denúncia, però sense renunciar a la seva condició festiva, per tal d'arribar a un públic ampli. «Convenia una cançó i ara també un nou imaginari de resistència», defensen.

«És la nova banda sonora alternativa per a l’estiu menorquí; no volem obviar la situació de massificació que esteim patint a l’Illa, però podem queixar-nos cantant, una cosa que aquí sabem fer molt bé», assenyalen els creadors del tema, que remarquen la necessitat de «posar límits a la turistització per retornar a una vida vivible». La cançó ha estat produïda i arranjada per Àngel Gelabert, amb mescles de Genís Trani, i la gravació dels vents ha anat a càrrec de Toni Pons (EduSound).