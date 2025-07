Així sona 'Junts X Sempre', la primera col·laboració amb videoclip de Sara i Héctor Riudavets

Els germans Sara i Héctor Riudavets han fet realitat un projecte que feia anys que planejava entre converses i assajos compartits: la seva primera col·laboració musical conjunta, que ha pres forma amb «Junts x Sempre», una cançó plena d’ànima i energia, que es mou entre el pop modern i els ritmes dels anys 80.

Ambdós tenen una llarga trajectòria vinculada a la música des de ben petits, i formen part de la coneguda agrupació Black Pearl, on Héctor exerceix de guitarrista i Sara és una de les vocalistes. Malgrat compartir escenari i passió, mai fins ara havien trobat el moment per llançar un projecte en comú.

Sara Riudavets | Foto: Xavier Marc Cirer Arnau

La gènesi de «Junts x Sempre» es remunta a l’any 2010, quan Héctor va escriure la lletra de la cançó. No va ser fins a enguany que va recuperar aquella composició oblidada, va crear-ne la melodia i va encaixar totes les peces com un puzle. El resultat va deixar meravellada Sara, que de seguida va posar la veu.

«És molt creativa», diu Héctor de la seva germana. Encara que compost per ell, reconeix que el tema marca una nova etapa musical de Sara amb el seu debut en solitari, i que no hauria vist la llum sense la col·laboració d’Eduard Florit i Aitor Comellas. «És un projecte dels quatre», asseguren aquests dos germans i artistes des Mercadal.

Héctor Riudavets | Foto: Xavier Marc Cirer Arnau

«Junts x Sempre» parla de la màgia de l’enamorament, dels nervis i la il·lusió quan coneixes algú que t’atrau. «Però ho fa sense caure en la cursileria, amb un enfocament natural i fresc, buscant que l’oient canti, balli i s’hi senti reflectit. Volem que sigui una cançó que la gent faci seva», afirmen.

Ganes de més

Després d’aquesta primera experiència, els germans Riudavets tenen ganes de més. Han descobert una bona sintonia treballant junts i tenen moltes idees per continuar treballant. No descarten interpretar en directe «Junts X Sempre» si tenen ocasió, i avancen que prepararan una versió acústica que mostrarà la cançó des d’una altra perspectiva. Tot i aquesta nova aventura i l’aturada aquest estiu de Black Pearl, expliquen que no deixen de banda el conjunt musical.

L'actor i ballarí Chus Western i Sara Riudavets, en un 'frame' del videoclip.

La seva proposta ja està disponible a les plataformes digitals i disposa a YouTube d’un videoclip dirigit per Javitxu Uriarte en què surten Sara Riudavets i l’actor i ballarí Chus Western.