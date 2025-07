Es Mercadal vibra amb 'El gran showman'

«El gran showman» representat aquesta setmana as Mercadal és una creació pròpia des del moment que encara no s’ha fet el musical de la pel·lícula estrenada el 2017 amb la direcció de Michael Gracey i protagonitzada per Hugh Jackman. Per tant, es tracta d’una aposta musical i artística cent per cent local, ambiciosa i de qualitat. A més, els aplaudiments de les dues representacions del musical anaven dirigits, a més de tots els que van trepijar l’escenari, a Litus Arguimbau i Bartomeu Mora, com a resposables de l’adaptació i els arranjaments de la música per a banda; la direcció escènica i l’autoria del llibret de Berta Cardona; les coreografies a càrrec de Julia Ortínez, Nuria Sanraella i Victòria Janer, a més d’Isabel Triay com a responsable del vestuari.