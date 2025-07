Menorca como inspiración: Clàudia Garcia Pons presenta su primera exposición individual

Desde que era una niña, Clàudia Garcia Pons (Ciutadella, 2003) ha demostrado tener una curiosidad por el arte en general. Relata que viene de una familia de músicos y que comenzó tocando el piano y la flauta y también recibió clases de pintura. «De alguna manera eso marca tu manera de ser y de vivir», reconoce la joven, recién licenciada en Bellas Artes por la Complutense, que se estrena con su primera individual, «Formes d’Illa», en la sala Sant Antoni de Maó hasta el 26 de julio.

Apunta la escultora que el conjunto de piezas que exhibe nace «desde el profundo aprecio que tengo por Menorca». Así, su proyecto toma la isla como eje central, «no solo en su definición geográfica, un fragmento de tierra rodeado por agua, sino también como concepto». En ese sentido, ahonda en su discurso afirmando que «la idea de Isla nos brinda un respiro: un lugar donde simplemente ser, un refugio».

«Formes d’Illa» se podrá visitar en la Sala Sant Antoni de Maó hasta el 26 de julio. | Gemma Andreu

A través de la creación artística, y desde su propia experiencia, García Pons sostiene que ha encontrado la forma de mantener el contacto con ese territorio. «La práctica, sobre todo la de carácter artesanal, permite detener el ritmo frenético de la vida actual, conectar con la naturaleza de los materiales e inmergirse en el imaginario y pensamiento de cada uno».

Como no podía ser de otra forma, las raíces de la escultora están muy presentes en su primer gran proyecto. «Durante toda la carrera me he esforzado mucho, pero este último año ha marcado la diferencia sabiendo que tenía la oportunidad única de mostrar lo que estaba haciendo», recompensa que se ganó al hacerse el año pasado con la mención especial para artistas menores de 35 años del Ciutat de Maó. «En su concepción más idealizada, y desde una mirada artística, la isla, no solo Menorca, sino la noción misma de ‘isla’, se configura como un espacio simbólicamente en blanco. Este espacio ofrece una oportunidad única para la creación libre, la exploración personal y el crecimiento artístico», señala.

Sus raíces isleñas, con el mar como uno de los elementos principales, están muy presentes en todas sus creaciones. | Gemma Andreu

Sobre el mensaje con el que trabaja, sostiene que reivindica «una forma de estar en el mundo y de hacer arte». Al respecto, añade que «hoy en día vivimos en una sociedad marcada por la inmediatez. Frente a la eficiencia repetitiva de las máquinas, lo hecho a mano conserva la singularidad, la emoción y la experiencia de quien lo crea. Y del mismo modo, frente al arte vacío que prolifera en algunos circuitos institucionales y mercantiles, las obras nacidas del compromiso vital y emocional del artista adquieren un valor difícilmente sustituible».

En ese sentido, puntualiza que la elección de técnicas escultóricas vinculadas a la práctica artesanal no responde únicamente a criterios formales, y regresa de nuevo al concepto de isla como refugio. «Al igual que el espacio insular, la artesanía se erige como lugar de resistencia frente a la aceleración y la uniformidad de la vida contemporánea, y se configura como un retorno a lo esencial, a la temporalidad lenta y al vínculo directo con los materiales. Ambas, isla y artesanía, proponen modos alternativos de habitar el tiempo y el espacio: más conscientes, más íntimos y más conectados con el entorno», concluye.