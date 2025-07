Els acrílics de Patricia Sartori il·luminen Es Migjorn Gran

La sala d’art i exposicions des Migjorn Gran acull una mostra de l’artista plàstica i dissenyadora gràfica brasilera, amb ascendència italiana, Patricia Sartori, formada per disset obres fetes amb pintura acrílica, que es podrà veure fins al pròxim dia 16 de juliol, d’11 a 14 hores i de 18.30 a 21 hores. Amb segona residència a Menorca des que va descobrir l’Illa fa un parell d’anys, Sartori va iniciar-se en el món de la pintura a la dècada de 1990, però no serà a partir de 2015 que, una vegada instal·lada a Bèlgica, es submergeix totalment en el món de la pintura.

Amb l’excepció d’uns quants dibuixos de diferents formats i un quadre fet amb tècnica mixta sobre llenç, la resta d’obres que formen aquesta primera exposició de Patricia Sartori a l’Illa són acrílics sobre diferents materials: forex -un suport rígid de PVC-, dibond -un material rígid format a partir de dues làmines fines d’alumini juntes-, paper, llenç i cartó artístic. Mitjançant la pintura, Sartori qüestiona la memòria, l’inconscient, la percepció del pas del temps, el caràcter borrós dels records, la vulnerabilitat i la il·lusió de permanència.

Cada un dels quadres de Sartori duu un títol que l’identifica i que permet conèixer a l’observador les temàtiques que inspiren l’artista: el pas del llum, el color de l’instant, circuits emocionals, tribut a Antoni Tàpies, fragments de pensaments, el cercle, el quadrat, paisatge verd, morat i negre, i paisatge ocre, negre i blanc, entre altres.

Pels animals i el medi natural

Fa un parell d’anys, quan Sartori va conèixer i es va enamorar de Menorca, va visitar Es Migjorn Gran on va contactar amb Paola Marcorini, una altra apassionada de l’Illa i presidenta de mAux23, una entitat sense ànim de lucre per a la protecció i defensa dels animals i el medi ambient de l’Illa.

Per aquest motiu, el 80 per cent de la venda de les obres exposades as Migjorn Gran anirà destinat a la referida associació, que a més té una botiga que el cent per cent de les seves vendes va destinat a les protectores d’animals de Ciutadella i de Maó, a Trebalúger Equine Rescue Centre i a Per la Mar Viva.