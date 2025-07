Jornades sobre el passat islàmic de Menorca

La sessió inaugural va ser divendres a Can Saura de Ciutadella

Les sales de Can Saura i el Museu de Menorca han acollit aquest cap de setmana les jornades de la taula rodona «Manurqa: vides quotidianes, territori i materialitats de les comunitats islàmiques medievals de Menorca», una trobada científica organitzada per Amalia Pérez-Juez i Octavio Torres Gomariz que ha reunit durant dos dies a investigadors de diferents àmbits de la recerca arqueològica per debatre i compartir els darrers avenços en l’estudi d’aquest període històric a l’Illa.