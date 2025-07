El Sant Martí Fest debuta con 2.500 espectadores

Cerca de 2.500 espectadores fueron testigo el sábado en Es Mercadal del estreno de un nuevo evento musical, el Sant Martí Fest. Una respuesta muy satisfactoria para la organización, que ya avanzó ayer que la intención es volver el próximo verano con una segunda edición.

Los primeros en subir al escenario fuero los mallorquines O-ERRA, que se encargaron de calentar el ambiente de una cita que siguió con el ritmo siempre festivo de los menorquines Pèl de Gall. La noche continuó con The Tyets, que cerraron su concierto con su popular tema «Coti x Coti» cuando comenzaba a llover.

The Tyets, sobre el escenario montado en el Recinte Firal des Mercadal.

Las condiciones meteorológicas hicieron que el festival no pudiera continuar por cuestiones de seguridad (el escenario no estaba cubierto), lo que obligó a suspender la actuación de Buhos, cuyo concierto estaba previsto celebrar, explicaron desde la organización, pese a que el cantante no pudo viajar al cancelarse su vuelo desde Barcelona por culpa de la DANA. La idea inicial era adaptar el concierto con el resto de miembros de la banda.