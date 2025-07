La Orquesta Huracán pone ritmo a la fiesta de su 50 aniversario

«Una noche de diez». Así calificaron desde la Orquesta Huracán el concierto que celebró el pasado sábado en Es Migjorn Gran con motivo de su 50 aniversario. Una fiesta que se prolongó durante cerca de cuatro horas y a la que respetó la lluvia, que cayó con intensidad 30 minutos después de terminar el espectáculo.

Un show dividido en tres bloques, el primero y último con una banda de refuerzo con artistas que han formado parte de la familia de Huracán desde sus inicios, mientras que la parte central estuvo protagonizada por los miembros originales de la formación.

Cerca de 800 personas fueron testigos en Los Nogales de otra noche para el recuerdo en la trayectoria de la orquesta, cuya historia fue recuperada a través de los vídeos e imágenes proyectados en la pantalla led instalada para la ocasión sobre el escenario. Un concierto especial que fue grabado también por un equipo técnico de nueve cámaras.

Una adaptación del «Bienvenidos» de Miguel Ríos abrió el repertorio de una noche en el que sonaron temas como «Amigo del alma», «Lamento boliviano», «Un beso y una flor», «Mi gran noche», «Can’t take my eyes off you» o «Sweet Caroline», entre muchos otros.