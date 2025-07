The Naghash Ensemble en Menorca: «La música está muy enraizada en la historia de la tierra»

Música tradicional de Armenia, expresada a través de los cantos religiosos y los textos medievales. Esa es la esencia de «Songs of Exile», el proyecto que esta noche (21 horas) llega al festival Fosquets de Lithica de la mano de The Naghash Ensemble. Hablamos con su impulsor, el pianista y compositor a John Hodian.

¿Cómo encaja actuar en un espacio como Lithica con la dimensión espiritual que recorre la música del conjunto?

—Esa es una pregunta interesante en el contexto de The Naghash Ensemble, porque la música está muy profundamente enraizada en la historia de la tierra. La primera vez que escuché a la cantante principal del ensemble fue en un antiguo templo a las afueras de Ereván, Armenia. Originalmente era un templo pagano que data de antes de la época de Cristo. El sonido de su voz resonando allí me pareció tan hermoso y conmovedor que quise fundirme y formar parte de él. Esa experiencia fue la inspiración para The Naghash Ensemble. Así que estaremos haciendo un pequeño experimento al trasplantar ese sonido y esa historia a este espacio en Menorca.

Su obra se basa en los textos del monje armenio del siglo XV, Mkrtich Naghash. ¿Qué te llevó a conectar con su poesía?

—Cuando empecé a buscar textos para este nuevo sonido con el que quería fusionarme, leí todo lo que pude encontrar en armenio: textos modernos, antiguos, todo. No fue hasta que descubrí este pequeño fragmento de un poeta totalmente desconocido, Mkrtich Naghash. Fue poeta y sacerdote en el siglo XV y escribió de forma muy conmovedora sobre diversos temas. Se vio obligado a vivir la última parte de su vida en el exilio, sabiendo que nunca volvería a ver a sus seguidores, y estos poemas son un intento de resumir toda una vida de sabiduría predicadora. Lo único que dejó fueron quince poemas, y acabé poniendo música a los quince.

¿Sobre que tratan esos versos?

—Aproximadamente un tercio de esos poemas tratan sobre la dificultad de vivir en el exilio y cómo debemos tener compasión por los exiliados. Este concepto de patria, lo que significa vivir en el exilio, es algo muy importante para los armenios debido a su historia. Dos tercios de la población armenia fueron exterminados por el genocidio, y los que quedaron se dispersaron por todo el mundo. Por supuesto, esta situación no fue exclusiva de los armenios, y hoy en día vemos cómo ocurre lo mismo en diversas circunstancias trágicas en las que diferentes etnias o afiliaciones religiosas son perseguidas y obligadas a huir o enfrentarse a la extinción.

¿Qué otras temáticas abordan?

—Otro grupo de poemas de Naghash lo denomino «poemas de sabiduría», ya que tratan sobre cómo vivir la vida en este mundo para poder pasar al siguiente. Por supuesto, dado que Naghash era sacerdote, creo que veía la idea de la patria de una manera multidimensional, no solo como nuestro lugar de origen, sino como el lugar al que regresamos en la otra vida. Muchos de los poemas son consejos sobre cómo actuar en esta vida para asegurarse un lugar adecuado en la otra vida.

¿Y cómo logra que esos textos antiguos resuenen con audiencias del siglo XXI?

—No pienso mucho en ello en términos de lo que hago musicalmente. Pienso en los textos y en cuál es la perspectiva de Naghash y cómo se relaciona con mi propia perspectiva. Por supuesto, no pondría música a estos textos si no tuvieran un significado profundo para mí. Luego considero la prosodia de las palabras, su estructura rítmica y su musicalidad inherente, y elijo lo que me parece más natural. El proceso está influenciado por mi formación como compositor tanto en música clásica occidental como en muchas formas de música contemporánea.

Una propuesta muy abierta, en el fondo.

—Siempre he sido un improvisador y he trabajado en todo tipo de géneros musicales diferentes. También me ha interesado mucho la música antigua, la música vocal polifónica medieval temprana, soy un gran entusiasta del contrapunto y de Bach. Aunque soy cien por cien armenio, nací en Estados Unidos y crecí escuchando todo tipo de música popular contemporánea. Sería antinatural que todas esas influencias no estuvieran presentes en lo que compongo.

¿Cuál es su proceso compositivo para equilibrar todas estas influencias?

—Escuchar. Escuchas lo que viene después, lo anotas y luego escuchas cómo puedes mejorarlo. Ese es el proceso de reescritura, y lleva mucho tiempo. A menudo, sigo adelante con una idea sabiendo que no es la correcta, pero sabiendo también que no puedo descartarla porque aún no ha llegado a su punto óptimo. Casi siempre es así: el gesto inicial, la idea melódica, la idea armónica, sea lo que sea, sigues adelante con ello. Sé que no es lo correcto, pero también sé que es lo que tiene que ser. Así que se trata de modificarlo constantemente. Mejorarlo un poco cada día a través de mil cambios. A veces es solo una pequeña cosa la que le da forma y lo lleva en la dirección correcta. Siempre me ha atraído esa cita de Wittgenstein sobre «ese delicado sentido del ajuste que es la belleza». A veces es solo una nota la que cambias y, de repente, se convierte en lo más conmovedor del mundo, mientras que antes era completamente banal.

Desde 2014, ha estado de gira por todo el mundo. ¿Notas diferentes reacciones a tu música dependiendo de la cultura o la geografía?

—Sinceramente, no lo sé. Cuando tocamos fuera de Armenia, que es la mayor parte del tiempo, la mayoría de nuestro público no es armenio. Escuchan esta música por primera vez y les cuesta clasificarla. ¿Es música clásica? ¿Música contemporánea? ¿De qué género es? La gente simplemente responde de forma directa, y no creo que las respuestas varíen de un país a otro o de un continente a otro. Algunos países pueden ser un poco más expresivos en su entusiasmo, pero por lo general las respuestas son buenas, lo cual es alentador.