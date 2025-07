Cita amb la música antiga al festival des Migjorn Gran

El Festival de Música Antiga des Migjorn Gran torna un any més al calendari cultural insular. Ja són catorze les edicions d’aquest esdeveniment que s’ha consolidat com una cita ineludible per als amants de la música i els instruments d’època.

El programa d’activitats del festival comença avui mateix amb el III Curs de Dansa Barroca que imparteix la maître à danser Laura Sintes. S’allargarà fins dimecres, el mateix dia que arrencarà el cicle de concerts.

Audició i concerts

Dimecres, per començar, Bartomeu Llompart conduirà una conferència-audició sobre la música callada, introduint el públic en l’arxiu musical de la parròquia de Santa Maria, de Maó, per a descobrir les joies que conté, relacionades amb la música i amb músics i compositors destacats a Menorca, com per exemple Benet Andreu o Jaume Alaquer.

Els concerts de dijous, divendres i diumenge se celebraran a l’església de Sant Cristòfol. El primer reunirà sobre l’escenari el grup local Il Gesto Armonico, de Laura Sintes (traverso), Eva Febrer (violí), Dimitri Kindynis (violoncel) i Joan Benejam (corda polsada), amb el contratenor Víctor Jiménez, per oferir un repertori basat en obres d’Alessandro Scarlatti (1660-1725) i Georg F. Händel (1685-1759).

La soprano i percussionista històrica, Olga Miracle, i el llaüt i guitarra renaixentista, Xavier Domínguez, continuaran l’endemà amb un concert de cançó italiana del 1500, que arriba a l’Illa en col·laboració amb el Festival Tiana Antica. Interpretaran obres de diversos autors, com Caprioli, Da Milano, Patavino, Scandello o Tromboncino.

El darrer concert el protagonitzaran Eva Febrer (violí barroc) i Tomeu Seguí (clavecí). És una col·laboració amb el Festival de Música Antiga de Caimari, a Mallorca, a través de l’acadèmia musical sorgida al seu voltant. Els intèrprets donaran «Una altra mirada a Johann Sebastian Bach», a través de sonates, fantasies i qualque preludi del compositor alemany.

Des de l’organització del festival, Eva Febrer, afegia ahir que el programa inclou, igualment, una col·laboració amb el Museu de Menorca i la seva escola d’estiu. És el punt on conflueix amb el vessant educatiu, per fer arribar als més petits la música i, més concretament, l’antiga. «Ells són els oients i els músics del futur, és important que tenguin accés a la música, perquè ho coneguin i puguem generar ganes d’estudiar música i dansa».

Per altra banda, el Festival de Música Antiga des Migjorn Gran s’adreça també a la gent gran, a través dels concerts socials. Tindran lloc el mes d’agost, al geriàtric de Ferreries i a Cas Jubilats des Migjorn, per compartir bona música a persones que ho tenen més difícil per poder assistir als concerts.

La música antiga té a Menorca dos exponents de referència, els festivals des Migjorn i de Maó, en aquest cas, impulsat per La Galatea. Dos esdeveniments que mantenen la col·laboració i que fan possible gaudir d’aquestes cites anuals.