La guitarra d’Álvaro Toscano, avui al Claustre del Seminari

El Claustre del Seminari acollirà avui, a les 21 hores, el concert d’un dels referents en guitarra clàssica. El cordovès Álvaro Toscano oferirà al públic una simbiosi entre guitarra i guitarrista, fent palès la seva passió, entrega i sentiment per un instrument tan essencial i versàtil com és el que ell toca. Així, l’actuació del guitarrista s’emmarca en el Festival d’Estiu de Ciutadella, organitzat per les Joventuts Musicals de Ciutadella.

Referent Amb 28 anys, Álvaro Toscano ja ha deixat de ser la gran promesa de la guitarra clàssica per convertir-se amb un dels seus referents. Com a solista, col·labora habitualment amb orquestres com la Swedish Chamber Orchestra, la Filarmònica de Màlaga, l’Orquestra de Radio Televisió Espanyola o l’orquestra AUKSO. Ha celebrat més 300 concerts arreu del món i en el seu currículum figuren ja més de 30 premis internacionals. Entre aquests recitals destaquen el Certamen Andrés Segovia, el concurs Ferndando Sor, el Ciudad de Guimaraes o el Changsha Internacional Guitar Festival. D’igual manera, Toscano no només és ha estat àmpliament reconegut pels jurats nacionals i internacionals, sinó que també rep l’estima dels seus oients i espectadors. Per això mateix, els seus concerts solen demostrar la capacitat que té un músic d’omplir un pati de butaques només amb la seva passió, sentiment i amb un sol instrument. Així, el músic té la capacitat de fusionar-se amb la guitarra i convertir-la en una part més del seu cos. Ell se sol definir com «un mèdium entre la partitura i el públic», sent el canal que «fa possible que l’emoció arribi als espectadors» a través de la seva tècnica, el seu sentiment i el seu virtuosisme.