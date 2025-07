Carla Gia a l'Ona Gallery de Maó: «Jo pinto les meves vivències»

Des de fa un any i mig Carla Gia resideix a Dubài, després d’haver venut les seves empreses del sector sanitari a Catalunya, per començar una carrera artística professional

L’artista catalana Carla Gia (Barcelona, 1993) ha viscut sempre entre el Maresme, on va néixer, i Menorca, illa en que els seus avis van comprar una casa el 1969 i que considera la seva segona residència, tot i que des de fa un any s’ha establert a Dubai per dedicar-se professionalment a la pintura. A principis d’agost, exposarà cinc obres inspirades en Menorca a Ona Gallery, a Maó, un espai expositiu recentment inaugurat i impulsat per Josep Munné, que es podran veure fins a finals de setembre.