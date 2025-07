L’univers brillant de la seda pintada de Natalia Lumbreras

Demà, a les 19 hores, s’inaugura a la Sala 1 del Convent de Sant Diego, l’exposició de sedes pintades a mà de l’artista Natalia Lumbreras, en una nova iniciativa de l’Ajuntament d’Alaior. Després de l’èxit de les mostres de Susan Unger i Ela Fidalgo, aquest nou espai expositiu dona continuïtat al fil conductor del cicle, centrat en l’art tèxtil i el treball amb teles.

L’exposició de Natalia Lumbreras explora les propietats úniques de la seda a través de peces que, com ella mateixa explica, «tracten de transmetre les peculiars i fascinants característiques de la seda, un teixit delicat i subtil que, com a suport, és tant agraït com imprevisible».

Fa trenta anys que Lumbreras manté un vincle estret amb Menorca, on es va establir definitivament l’any 2020. Des del seu taller a l’illa, continua produint peces úniques i col·leccions limitades, combinant l’experimentació artística amb l’ofici artesanal.

L’artista va descobrir la seva vocació mentre estudiava disseny tèxtil a Central Saint Martins, a Londres, als anys 90. El 1992 va fundar la seva pròpia firma i, fins al 2006, es va especialitzar en la creació de mocadors i peces d’art serigrafiades o pintades a mà. Al llarg de la seva trajectòria ha col·laborat amb dissenyadors de moda, companyies de dansa i interioristes, i ha impartit classes a l’IED de Madrid. La seva obra ha estat present a salons de moda a París i ha arribat a públics de llocs com Nova York o el Japó.≫