‘De buen amor’: un viatge poètic i teatral a l’edat mitjana desde Maó

La Biblioteca de Maó es va omplir ahir de versos antics amb De buen amor, un recital comentat sobre la literatura amorosa medieval protagonitzat per Rita Barber i Juan Carlos Talavera. L’activitat va combinar dramatització, context històric i música en directe per atracar el públic a una època literària rica en matisos i contrastos.

El fil conductor de la proposta va ser el Libro de buen amor de l’Arxipreste d’Hita, una obra que, com expliquen els ponents, és «fonamental per entendre la cultura popular de la Castella medieval», marcada per la convivència d’elements cristians, musulmans i jueus. A partir d’aquí, Barber i Talavera van traçar un recorregut poètic que incloïa les jarchas, la lírica galaicoportuguesa, els trobadors provençals, el romancero i també fragments en català, com alguns textos de Ramon Llull.

«No només va ser una lectura, sinó un viatge poètic amb dramatitzacions i música en viu, que anava des del lirisme més refinat fins a textos més populars i picants», explica Barber. Les cançons de Juan del Encina i del Cancionero de Palacio van donar ritme i textura a un espectacle que va combinar emoció i didàctica, creant una atmosfera propera a la del Festival de Teatre Clàssic d’Almagro, on ja han actuat altres anys. «Ahir semblava que s’havia traslladat un trosset d’Almagro a Menorca», deia Barber.

No és la primera vegada, però, que aquest duet atraca a la biblioteca propostes similars. Ja hi han ofert viatges literaris per l’univers poètic de Federico García Lorca o recitals temàtics sobre exilis i desterraments.

La d’ahir va tenir molt bona acollida i ja es preveu repetir-la, més endreçada, a principis de setembre al Pati de Sa Lluna d’Alaior. «En un món ple de renou, crear comunió a través del vers antic és gairebé heroic», concloïa el duet.