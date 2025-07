Cultura reclama la devolució d’11.000 euros al Cercle Artistic

L’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (Inaem), depenent del Ministerio de Cultura, ha reclamat al Cercle Artístic de Ciutadella la devolució d’11.000 euros que va donar el 2021 per al Premi Born de Teatre. L’entitat cultural ha decidit presentar un recurs contra aquesta reclamació econòmica, «encara que no sabem quina resposta tindrem del Ministeri, però de moment sí que tenim clar que hem perdut 11.000 euros de la subvenció de 2021. La veritat és que és preocupant, però noltros tot d’una hem posat fil a l’agulla per intentar reduir al màxim l’impacte», assegura Pere Bagur, president del Cercle Artístic.

Després de la revisió el passat mes de febrer efectuada per part de l’Inaem de la subvenció concedida per al Premi Born de Teatre el 2021, amb la petició d’una sèrie de factures per les despeses generades pel certamen literari, l’institut nacional al·lega que no pot subvencionar el premi en metàl·lic del guanyador, a més de fer constar que el referit guardó es va abonar l’any següent, per la qual cosa es veu obligat a reclamar l’import d’11.000 euros concedit al Cercle.

En aquest sentit, Pere Bagur assenyala que l’entitat va justificar amb les corresponents factures totes les despeses del premi literari de 2021, tant amb l’Inaem com amb la resta d’institucions col·laboradores, com Ajuntament de Ciutadella, Consell insular i Govern balear. «La qüestió és que l’Inaem des del 2020 havia canviat de criteri, una cosa que no havia demanat ni havia plantejat mai, es veu que no pot subvencionar premis en metàl·lic, és un dels criteris pels quals basa l’exigència de devolució dels 11.000 euros, a més pel fet d’haver entregat el premi en metàl·lic l’any següent. El Cercle abans ha de revisar que el guanyador compleixi els requisits i el pagament sempre es sol fer el gener o febrer de l’any següent, fins ara no s’havia tingut cap problema. A més, l’Inaem diu que amb aquests criteris el Cercle Artístic hauria tingut un superàvit de 16.000 euros, el que és absolutament irreal», apunta Bagur.

El president del Cercle Artístic no amaga la preocupació de l’entitat pel fet que si l’Inaem revisa els dos anys posteriors -el 2024 l’entitat no va rebre la seva subvenció pel certamen literari- que es va demanar l’ajuda amb els mateixos criteris que el 2021, llavors es tornaria a crear una situació adversa pel Cercle, que en cap cas l’entitat té superàvit.