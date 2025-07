Un proposta de color i emocions al Convent de Sant Diego

Un nombrós públic va assistir el dijous a la inauguració de l’exposició de pintura sobre seda de l’artista Natalia Lumbreras, que es pot veure a la Sala 1 del Convent de Sant Diego, a Alaior.

La mostra artística de Natalia Lumbreras va tenir una acollida excel·lent i no va deixar ningú indiferent, gràcies a una proposta plena de tècnica, color i emocions.

Per a l’artista, establerta a Menorca des del 2020, la seda és un suport tant agraït com imprevisible, i aquesta tensió forma part essencial de la seva manera de crear. «Treballar amb seda implica acceptar la sorpresa. El que sempre intento amb cada peça és commoure, emocionar, i si això s’aconsegueix, l’obra té sentit». El batle d’Alaior, José Luis Benejam, va destacar la força visual de les obres i la singularitat del suport emprat: «És sorprenent veure obra pictòrica sobre seda, una tècnica que no és gens habitual. L’exposició de Lumbreras és un esclat de color i una mostra d’un domini tècnic admirable».