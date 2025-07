Els fars i els llaüts de Judit Gorries es mostren a Ca n’Àngel

La sala Ca n’Àngel, des Mercadal, acull l’exposició «Casa. Es record de Menorca», formada per setze obres fetes amb tècnica mixta de l’artista Judit Gorries. Aquesta exposició es pot veure fins dia 2 d’agost, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 i de 18 a 21 h, i els dissabtes de 9.30 a 13.30 hores.

«Casa. Es record de Menorca» és una mirada sobre l’Illa de Judit Gorries a partir dels seus records, «és una història de la pesca, hi ha els llaüts dels pescadors, amb els peixos que són guiats amb els set fars de l’illa», assenyala l’artista ciutadellenca.

L’exposició comença amb els barcos i acaba amb els set fars de Menorca, que l’artista ha pintat a partir dels records de veure’ls en persona, «com que són els meus records a vegades no són ben exactes, però saps que és aquell far en concret», assenyala.

En cada una de les obres destaca molt la textura, perquè l’element principal que està representat en cada obra sobressurti del quadre i agafi importància, «solec emprar diferents materials com guix, terra, silicona, cola d’aferrar, arena i fusta, perquè tengui potència i que fagi ganes tocar-lo, que cada quadre expliqui una història. Les obres, de tècnica mixta, les acab amb una darrera capa d’acrílic, per donar color, és una pintura que s’eixuga ràpid i fa bo perquè hi ha tant de material que estaria estona a eixugar», apunta.

El procés creatiu de Gorries és el següent: «Faig un esbós amb llapis directament damunt el quadre, damunt la tela, i després començ a posar el material on vull que hi hagi més o menys textura, quan faig el far on hi ha la roca pos més textura, més material, perquè sigui com a rocós i quan tenc tota la base amb textura, faig una capa de pintura fina perquè quedi tot igual i vaig posant el color a poc a poc, assegura.

L’any passat l’artista va exposar aquesta mostra a l’Espai Xec Coll, de Ciutadella, amb dues obres més que han quedat fora per qüestions d’espai i amb un gran èxit de públic, per la qual cosa l’exposició, que acabava l’agost va ser prorrogada fins al setembre.