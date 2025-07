'Rumbagenarios', el viatge sarcàstic i electrònic d’Albert Pla, arriba a Menorca

«Rumbagenarios», el darrer espectacle d’Albert Pla, arriba el pròxim dia 8 d’agost a Menorca, en què el polifacètic artista de Sabadell estarà acompanyat per The Surprise Band, una formació que sumarà amb la coreografia i les projeccions en aquest esdeveniment artístic que es podrà veure as Claustre, a Maó. L’actuació combina el seu cançoner més clàssic, amb temes del seu debut el 1989 fins a peces inèdites, amb una proposta vibrant que mescla rumba i electrònica.

Després de la darrera actuació el passat 12 de juliol al Pirata Festival, a Gandia, «Rumbagenarios» reviurà el pròxim dia 2 d’agost al Festival Microclima al municipi gironí de Camprodon, per aterrar sis dies després a Menorca. Dalt l’escenari des Claustre hi haurà Albert Pla (veu i guitarra), Diego Cortés (guitarra), Judit Farrés (samplers i teclat), Marina i Teresa Garzón (cors, palmes i ball), amb les coreografies de Belén Martí i l’escenografia a càrrec de Cube.

Amb més de vint-i-cinc anys sobre les espatlles, Albert Pla s’atreveix amb «Rumbagenarios», que és un espectacle que presenta tots els ingredients, amb coreografia, projeccions i una banda que arredoneix l’actuació de Pla. L’espectador gaudirà d’un ampli repertori de temes musicals que van des del seu primer disc «Ho sento molt» de l’any 1989 fins a les darreres peces que encara no han passat per l’estudi de gravació, i que parlen de l’amor i de la mort amb sarcasme i crueltat. Per tant, es tracta d’una proposta refrescant, hilarant, vibrant i fins i tot ballable.

Imatge

Amb «Rumbagenarios», l’artista de Sabadell passeja la seva icònica imatge: un rostre de perfil aguilenc, vestit amb una àmplia túnica descurada i calçant botes d’aigua katiuskes, amb la qual s’identifica en qualsevol dels projectes que ha desenvolupat als escenaris des de fa lustres.

L’actuació d’Albert Pla en aquest espectacle acompanyat per The Surprise Band, que va ser estrenat el 18 de gener de l’any passat a Madrid, no ha passat desapercebuda en les nombroses ciutats de la geografia espanyola que componen la seva gira artística, com Saragossa, Palma, Sabadell, Girona, Barcelona, Bilbao, Tarragona, Santiago de Compostel·la, Sevilla, Múrcia, València i Ferrol. Una de les crítiques retrata el que el públic podrà gaudir el pròxim dia 8 d’agost as Claustre de Maó: «I com correspon a un clàssic, que és el que és fins i tot a desgrat seu, per sobre de tot això ressorgeix l’ésser que xiuxiueja, interpel·la i provoca; compta, cantusseja i incita; actua, recita i noqueja. Aquest subjecte que tan aviat és ferrovell com vol ser torero; que ronda la monarquia com convida l’anarquia; bèstia de la vida; que pot descriure sense embuts els efectes de la sequera en la intimitat del cos humà i proclamar alhora la revolta desafiant una insolació», assenyala.