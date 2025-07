Gran estrena de «Si l’amor no és això, que m’assassinin» del director menorquí Àlex Arroyo

«Si l’amor no és això, que m’assassinin», curtmetratge del director menorquí Àlex Arroyo, arriba aquesta setmana a la gran pantalla amb una doble estrena mundial. En concret, es podrà veure demà dimecres i dijous els pròxims a les 19 hores, al Cinema Rívoli i Cineciutat, respectivament. Aquesta estrena forma part de la programació oficial de l’Atlàntida Mallorca Film Fest, un festival organitzat per Filmin.

El curt, que va néixer a Portsmouth, es va desenvolupar a la Residència Connecta de Faberllull a Mallorca, i es va escriure a Menorca. Posteriorment, va ser rodat l’abril del 2024 entre Portsmouth i Menorca, i s’ha presentat ara a Mallorca, tancant així un cicle que marca el tret de sortida de les projeccions de la pel·lícula de la mà de la distribuïdora YAQ.

Part de l’equip assistirà a les projeccions per a presentar el curt. L’estrena comptarà amb la presència del director Àlex Arroyo, guionista i director, autor de les produccions menorquines Sa cuina des records» i «Sol sol». També hi seran el protagonista del film, Biel Sastre, la fotògrafa Henar Acebes, i la càmera Inés Molina, qui han donat forma a la peça cinematogràfica.

Segons informen des de la productora, el film de desamor narra la història de Carlos, de 22 anys, i Roi, de 18 anys, «dos joves que s’estimen intensament. Per por de desenvolupar una dependència emocional, Roi decideix separar-se d’ell. Carlos no entén per què, però sent goig en el patiment. Torna a Menorca per buscar respostes en si mateix amb l’ajuda de la seva amiga Aida. Una història marcada per les emocions fortes i el goig en el patiment».

El festival es va inaugurar el passat diumenge 27 de juliol i acaba dia 3 d’agost, amb el lliurament de premi. «Si l’amor no és això, que m’assassinin» opta al Premi a millor curtmetratge.

Cal recordar, que el passat 28 de desembre «Si l’amor no és això, que m’assassinin» es va poder veure en un un passi al Teatre des Born de Ciutadella, que es va anunciar com a preestrena.

Llavors, expliquen els seus responsables, mancaven polir detalls com ara el color, disposar els gràfics o adaptar el so a les sales, de manera que ara es tracta d’un audiovisual diferent, per la qual cosa aquesta setmana és la vertadera estrena comercial.