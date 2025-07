Numa presenta el llibre de l'artista Hiroshi Kitamura

Recentment s’ha presentat el segon llibre Numa, que aquesta fundació ha dedicat a Hiroshi Kitamura i la naturalesa. La publicació segueix la filosofia de la seva predecessora, ja que «no es tracta d’un catàleg expositiu convencional, sinó d’un conjunt de textos elaborats per diverses persones al voltant d’una temàtica comuna», expliquen des d’aquesta entitat cultural.

El llibre aborda el món i l’obra d’aquest artista japonès, establert fa anys a Girona, a través de textos de l’equip de Numa, pel mateix artista i per especialistes com Josep Lluís Barona o el fotògraf Lucas Cáraba. «De manera transversal, i vinculant la temàtica al nostre territori, també s’hi recull el significat personal que la naturalesa té per a nombrosos menorquins que hi mantenen una relació vital, ja sigui per motius personals o professionals», comenten.

El llibre connecta la relació entre art i naturalesa amb la trajectòria de dues artistes menorquines que ho treballen: Ana Llorens, que des de múltiples facetes creatives ha anat explorant aquest vincle, i Laetitia Lara, que des del seu treball amb la pedra ha seguit un procés paral·lel al de Hiroshi amb la llenya.