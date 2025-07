El concert d'Amaral enceta més d’una setmana de música en el Recinte Firal des Mercadal

Demà comença una nova edició del Menorca Music Festival amb el concert estel·lar d’Amaral, en què el grup saragossà encetarà més d’una setmana de música en el Recinte Firal des Mercadal. La programació musical, que es perllongarà fins al pròxim dia 8 d’agost, inclou també les actuacions de Love of Lesbian, ABBA The New Experience, Chiara Oliver, Camela, Guitarricadelafuente i Rigoberta Bandini, a més dels artistes locals Lara Pons, Fusiona2 i Dani Juanico. Els concerts començaran a les 21.30 hores.

El director del Menorca Music Festival, Esteve Alfaras, assenyala el fet que siguin tres dones les caps de cartell del festival d’enguany, com són Amaral, Camela i Rigoberta Bandini, per suposat sense deixar de banda la resta de grups i artistes que tenen una important trajectòria en el panorama musical, el que ha aixecat una gran expectació entre els menorquins i visitants que no es volen perdre una cita musical d’aquesta entitat. Aquesta expectació es tradueix en un bon ritme de vendes d’entrades de la majoria dels concerts, encara que es preveu que s’incrementi més amb les compres de darrera hora.

Camela oferirà el seu repertori de música electrònica i rumba flamenca.

En aquest sentit, Alfaras assegura que «hem constatat molta expectació perquè es tracta d’un cartell que ha sorprès per les propostes musicals que ofereix. La gent ens diu que està contenta del cartell i nosaltres també. De moment, la venda d’entrada és alta, hi ha molta venda d’última hora, hi ha gent que s’està confiant a comprar a última hora, i es dona el cas que hi ha determinades grades que ja estan plenes. S’espera un aforament superior al de l’any passat, que en el conjunt del festival vam estar prop de les 12.000 persones, i tot depèn de la compra d’última hora».

El director del festival assenyala que l’edició d’enguany mantindrà la seva continuïtat en l’organització i altres aspectes que van fer que l’edició de l’any passat constituís un èxit de funcionament i de públic. «Serà un festival continuista, perquè l’any passat va funcionar molt bé, tant en el que és l’espai en si, en l’organització i en els horaris. Totes aquestes qüestions es mantindran, per la qual cosa podem afirmar que la cita musical s’ha consolidat. Només, hi haurà petits canvis per millorar diferents aspectes en l’àmbit de la decoració i del servei, com el fet que afegim una altra barra a la pista perquè alleugeri una mica l’altra barra», assegura.

Concerts

El concert inaugural del Menorca Music Festival anirà a càrrec d’Amaral (30 de juliol), en què Eva Amaral i Juan Aguirre presentaran les cançons del seu darrer treball discogràfic «Dolce vita», amb la interpretació d’un repertori que també inclou els grans èxits de la formació, com «El universo sobre mi», «Marta,Sebas, Guille y los demás» i «Cómo hablar». També actuarà l’artista local Lara Pons

Love of Lesbian, ben coneguts a l’Illa per haver actuat en diferents ocasions per haver cantat a la terrassa des Claustre de Maó, cantarà els temes de l’àlbum «Ejército de salvación» (1 d’agost), amb l’actuació també de l’artista local Fusiona2.

Ensoldemà, ABBA The New Experience (2 d’agost) reviurà els grans èxits d’uns dels grups icònics de la música universal.

La cantant Chiara Oliver (3 d’agost) serà la primera menorquina que actuarà a l’escenari principal del festival, en el marc de la seva gira «La libreta rosa», amb un repertori més ampliat del que va oferir a principis d’any al Teatre des Born.

Dionisio Martín y María de los Ángeles Muñoz, és a dir, Camela (4 d’agost) oferiran la seva habitual actuació en què fusionen música electrònica i rumba flamenca amb un repertori en què brillarà «Cuando zarpe el amor».

El festival continuarà amb l’actuació de Guitarricadelafuente (5 d’agost) amb dos dies de descans per acabar amb el concert que donarà Rigoberta Bandini (8 d’agost) i l’actuació de l’artista local Dani Juanico.