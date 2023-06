La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que los alcaldes y candidatos autonómicos del Partido Popular que han salido elegidos este 28 de mayo buscarán gobernar en solitario como trasladaron en campaña a los ciudadanos. De la misma manera, ha pedido una «mayoría suficiente» al PP en las generales del 23 de julio para que Alberto Núñez Feijóo «pueda gobernar en solitario» y ser presidente con un «amplio respaldo parlamentario».

«Hemos sido muy claros. Los presidentes en sus campañas electorales han sido muy claros con sus ciudadanos, diciendo que querían gobernar en solitario y eso es lo que van a plantear», ha declarado Gamarra en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. Gamarra ha indicado que la «recuperación de la palabra dada a los vecinos y compatriotas debe ser un eje fundamental en política» y ha insistido en que los candidatos del PP intentarán conformar esos gobiernos en solitario, sin Vox.

De la misma manera, la secretaria general del PP ha señalado ante las elecciones generales que su partido sale a «ganar» para gobernar con «solidez» y «estabilidad», «desde la moderación y la serenidad». Por eso, ha animado a los españoles a votar para que el PP cuente con una «mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y Feijóo pueda ser presidente de todos los españoles con estabilidad y con un amplio respaldo parlamentario».

Un día después de la Junta Directiva Nacional del PP, donde los 'populares' celebraron los resultados del 28M, Gamarra ha señalado que os españoles quieren empezar a caminar por una senda en la que los diferentes se pueden entender y no enfrentar. Y así, ha proseguido, superar «las trincheras» en las que el PSOE quiere situar a la sociedad española como, a su juicio, hizo ayer con un vídeo. «Los más de siete millones de electorales que nos votaron el 28M no es gente reaccionaria, es gente sensata a los que no vamos a defraudar», ha asegurado la dirigente 'popular', que ha agradecido el voto al PP de esos más de siete millones de españoles.

Al ser preguntada cómo valora que Pedro Sánchez ahora marque distancias con Bildu y sitúe al PNV como socio preferente, Gamarra ha señalado que la relación que el jefe del Ejecutivo y el PSOE han establecido con Bildu «no se puede borrar en dos minutos».

«A estas alturas, lo que puedan decir no tiene credibilidad, porque los hechos están ahí. Hoy Bildu está más fuerte que nunca y las urnas lo han demostrado por el blanqueamiento que de Bildu ha hecho el PSOE con Pedro Sánchez al frente durante estos últimos cinco años», ha indicado. En este sentido, ha señalado que mientras el PSOE dice ahora que no se quiere «apoyar» en Bildu, su candidata en Navarra, María Chivite, sí plantea su nuevo gobierno como «una repetición» del que ha tenido en los últimos cuatro años y «eso es a través de contar con el respaldo de Bildu para que ella sea presidenta de Navarra».

«A estas alturas los españoles tememos ya todos muy calado a Pedro Sánchez y sobre todo en lo que es su relación con Bildu y la ausencia absoluta de líneas a la hora de establecer que gobernarás o se apoyará en ellos si los necesita», ha manifestado.

Dicho esto, ha resaltado que el planteamiento de Sánchez «no es ganar las elecciones del 23 de julio» sino «reeditar un Gobierno Frankenstein» en el que Bildu «volverá a tener un protagonismo». «Eso es así y por mucho que intente negarlo, todos recordaremos cuántas veces nos dijo hace años que no gobernaría con ellos», ha apostillado. Finalmente, Gamarra ha indicado que el hecho de que Ciudadanos no concurra a las elecciones generales «es bueno para España porque los pequeños restos pueden conseguir el efecto contrario y fortalecer a Pedro Sánchez»