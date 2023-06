El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves a Vox que «no interrumpa» el cambio en comunidades y ayuntamientos porque el PP ha ganado «claramente» en muchas plazas. Dicho esto, ha recalcado que si el partido de Santiago Abascal «quiere derogar el sanchismo», está «en disposición de facilitarlo», pero si lo que quiere es «una cuota de poder» a través de consejerías o ministerios que lo diga «claramente».

«Hemos ganado claramente en la Comunitat Valenciana, en Aragón y Baleares. Y en algunas comunidades como Baleares, tenemos más votos que toda la izquierda junta y espero que nadie interrumpa este cambio», ha declarado Feijóo, al ser preguntado si el PP va a negociar con Vox en aquellos sitios donde necesita su apoyo o esperará a que pasen las generales del 23 de julio. En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha indicado que si Vox «quiere derogar el sanchismo, está en disposición de facilitarlo».

«Si lo que pretende es tener una cuota de poder, tener ministerios o tener consejerías, eso es otra cosa, pero que lo digan claramente», ha enfatizado.

En este sentido, ha recordado que lleva meses proponiendo «derogar el sanchismo» y ha asegurado que espera que «no se interrumpa el cambio» y ese «partido», en alusión a Vox, «dé sus votos a la izquierda» porque sería «el mundo al revés». A su entender, debe «dejar» gobernar al PP en autonomías como la Comunidad Valenciana, Baleares o Aragón, donde su formación «ha ganado claramente» en los comicios del 28 de mayo. Feijóo ha defendido su propuesta de que gobierne el más votado.

Preguntado entonces si el PP perdería Extremadura en ese supuesto (el PSOE ha logrado más votos aunque tienen ambos 28 escaños), ha respondido afirmativamente. Sin embargo, ha dicho que «el problema» es que el PSOE les ha dicho que «que nunca dejará gobernar a la derecha española». «Es decir, reeditamos el pacto del Tinel y lo elevamos a la máxima potencia», ha lamentado, para añadir que en esa circunstancia el PP no se va a «someter a ninguna consideración del PSOE sobre posibles pactos de investidura o alianzas con otras partidos».

En este punto, ha abierto la puerta a hablar con las demás formaciones, incluido Vox. «Comprenderá usted que si usted no quiera ni siquiera sentarse a hablar conmigo, yo quedo legitimado para hablar con los demás», ha dicho, para añadir que el PP hablará con «partidos constitucionales». «Pero oiga, yo no tengo que dar ninguna explicación al PSOE sobre ningún tipo de acuerdo de investidura con otros partidos, siempre que sean constitucionalistas», ha manifestado el presidente de los 'populares'. Preguntado si el PP va a entenderse con Vox, Feijóo ha reiterado que él no tiene «ningún inconveniente en hablar con todo el mundo» y ha admitido que la relación con Santiago Abascal es de «absoluta cordialidad».

«Lo que ocurre es que nosotros tenemos un proyecto político distinto», ha apostillado. Ante las generales de julio, ha asegurado que su objetivo es «gobernar en solitario» y conseguir «una mayoría suficiente». Según ha insistido, el presidente que salga de las urnas tiene que tener un «mandato muy claro y determinante» porque las reformas que hay que hacer «necesitan mucho refrendo electoral». Feijóo ha indicado que él siempre ha creído que «en los momentos importantes los ciudadanos toman nota y resuelven». «Este es un momento muy importante, creo que España tiene que tener un Gobierno muy fuerte y un presidente del Gobierno que no dependa más que de las urnas, del voto directo de la gente», ha abundado.

A renglón seguido, ha manifestado que su modelo es de la mayoría absoluta, como Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Gonzalo Capellán o él mismo cuando era presidente de la Xunta. «Y no voy a renunciar antes de las elecciones a ese modelo», ha dicho, para criticar que Pedro Sánchez esté dispuesto a gobernar con «Podemos 1, Podemos 2», Bildu o los «15 o 18 partidos que conforman» el llamado «Frankenstein». Tras prometer que él no va a «mentir a los españoles» porque «no sería capaz», se ha quejado de que el presidente del Gobierno ni siquiera le haya llamado o mandado un mensaje tras la victoria del PP el pasado domingo, y ha dicho que sí que ha tenido contacto con Abascal y con la expresidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. «He hablado con el señor Abascal y la señora Arrimadas, punto», ha indicado.