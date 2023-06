El secretario general de MÉS per Mallorca y candidato al Consell en las pasadas elecciones, Jaume Alzamora, ha recalcado este jueves que cualquier relación o pacto al que se pueda llegar con Sumar para concurrir a las elecciones generales lo acordará en conjunto Ara Més, el proyecto que aglutina a MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa, y ha añadido que «no habrá decisiones unilaterales».

«Ara Més es nuestro proyecto y nuestra marca para tener representación estatal y quien tome las decisiones será Ara Més. Si Sumar quiere adherirse se puede hablar, pero tenemos claro cuál es nuestro proyecto», ha afirmado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. Noticias relacionadas Iglesias: «No hay alternativa a un acuerdo entre Podemos y Sumar» En relación a una posible abstención de la formación ecosoberanista en la investidura de Marga Prohens, Alzamora ha aclarado que MÉS «nunca puede dar apoyo a políticas de la derecha o liberales y que van en contra de sus planteamientos».