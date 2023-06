Francina Armengol encabezará la lista del PSOE al Congreso por Baleares

La secretaria general del PSIB y presidenta en funciones del Govern, Francina Armengol, encabezará la candidatura del PSOE por Baleares en las elecciones generales del 23 de julio. Lo ha anunciado durante su intervención inicial en la reunión del Consell Polític del partido este sábado y que todavía continúa a puerta cerrada.

Armengol ha pedido «el apoyo para encabezar» la lista y la respuesta ha sido un sostenido aplauso de los asistentes. La primera consecuencia de esta decisión, que se tiene que formalizar la próxima semana, es que Armengol tendrá que renunciar a presidir el Govern antes de que se constituya el próximo ejecutivo y que, por tanto, ya no ocupará el puesto, ni siquiera en funciones, cuando la ‘popular’ Marga Prohens, sea investida presidenta. El vicepresidente en funciones del Govern es Juan Pedro Yllanes.

Armengol ha empezado su intervención diciendo que «seguimos en pie luchando por la igualdad de oportunidades y la justicia social», que en las elecciones autonómicas, municipales e insulares del pasado 28 de mayo no se votó en clave local, y que por eso no se valoró la gestión, sino en clave estatal. Y ha añadido que ahora sí, que esta vez hay que votar en clave estatal porque lo que se juega en los comicios de julio es la continuidad de los conseguido durante los gobiernos de izquierda o la vuelta atrás en manos de un gobierno de «de la derecha extrema y de la extrema derecha».

La socialista, que continuará como secretaria general del partido (sólo pasadas las generales se abrirá un debate sobre este asunto) repite algo que ya hizo Francesc Antich, que después de no revalidar la mayoría fue candidato a las generales. No es un abandono ni el PSIB se desentiende de la oposición en el Parlament. De hecho, la secretaria general socialista ha afirmado que ahora empieza el camino para volver a gobernar Baleares «en cuatro años». Según Armengol, «vamos a convertir la tristeza en alegría» y a afrontar este momento «con orgullo y la cara bien alta». También ha recordado que los 118.000 votos de las autonómicas son el mejor resultado del PSIB en las elecciones.

La socialista ha indicado que aunque ahora no es momento de mirar atrás, no hay que perder de vista que hay mucho en juego y que «la derecha extrema y la extrema derecha» gobernarán en Baleares y ya han anunciado decisiones que van en contra de las medidas conseguidas por la izquierda con el liderazgo socialista. Además, ha precisado que quienes le conocen saben que no se rinde y que ante «este momento trascendental no hay que ponerse de perfil ni decir que estás cansado». Ha considerado «absolutamente acertada» la decisión del presidente Pedro Sánchez de convocar elecciones generales tras los resultados del 28-M pues es el único modo de parar el desmantelamiento de las políticas igualitarias y de las mejoras sociales». Según Armengol, peligra el crecimiento del empleo y también las mejoras de las pensiones.

Todas estas referencia han sido secundadas con aplausos en el Consell Polític, que es el máximo órgano del partido entre congresos. En la reunión están participando 80 personas, 30 lo hacen de manea telemática.

Para nadie ha sido una sorpresa el anuncio de Armengol que, vestida de rojo ante un cartel rojo del partido, ha sacado su lado más izquierdista. Ha dicho que estará vigilante para que «la derecha extrema y la extrema derecha» no tumben el REB. Ha asegurado que frente a la recentralización y el desprecio a las competencias autonómicas, su apuesta es la de una España federal, Y también ha lanzado un aviso al previsible futuro alcalde de Palma, el ‘popular’ Jaime Martínez. Ha dicho que no tolerarán que renuncie a los 180 millones del tranvía. La socialista ha recordado «a los asesinados, torturados y exiliados por defender la democracia». Ha sido un instante especialmente emotivo y donde los aplausos han sido más prolongados, igual que en el momento de pedir el apoyo para encabezar la candidatura.

La reunión continúa a puerta cerrada a la hora de elaborar esta información. Hay solicitados varios turnos de palabra. De lo dicho por la secretaria general en la parte abierta a los medios se deduce que no se cuestionará su propuesta. La lista se aprobará formalmente la semana que viene, en un proceso rapidísimo que empieza el lunes con votaciones en asambleas locales.