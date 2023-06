Ara Més y Sumar tienen prácticamente cerrado su acuerdo para concurrir a las elecciones del próximo 23 de junio sin saber todavía si Podemos irá o no en la coalición. Més ha convocado para hoy una asamblea que ratifique la confluencia y se espera que el apoyo sea mayoritario, aunque algunas voces del partido recelan de este acuerdo y creen que Més debe preservar su autonomía. Recuerdan que la suma de Més y Podemos en las elecciones de 2016 no sirvió para que Antoni Verger fuera el primer diputado ecosoberanista en conseguir un escaño en el Congreso. La federación de Ara Més está compuesta por Més per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa.

Ahora la intentarán de nuevo con Vicenç Vidal, sobre el que ya hay acuerdo para que sea él quien encabece la candidatura. Si Podemos se incorpora finalmente en Sumar, tendrá que aceptar el puesto número dos o tres de la candidatura. La dirección del partido morado en Baleares no se ha pronunciado todavía sobre la conveniencia de presentarse a las elecciones bajo la marca Sumar. Eso es algo que se decidirá en Madrid, pero otras direcciones territoriales de Podemos sí han pedido abiertamente que el partido se integre en la plataforma de Yolanda Díaz. Las direcciones de Madrid, Extremadura y Valencia lo han pedido, pero en Balears no ha habido un pronunciamiento propio al respecto. Ara Més y Sumar cerraban ayer los últimos flecos de la negociación para cerrar su plan antes de la asamblea que celebra esta noche Més. Hay coincidencia en que Vicenç Vidal sea el candidato, pero quedaba pendiente de cerrar la posible libertad de voto de Vidal en algunas cuestiones específicas de Balears que se puedan plantear en el Congreso. Més quiere tener autonomía de voto en aquellos asuntos sobre los que ya se ha pronunciado Vidal en el Senado para que no haya contradicción entre lo que se pidió en el Senado y lo que se pueda votar en el Congreso. También quedaban por cerrar asuntos de orden práctico que atañen a la financiación de la campaña, entre otras cuestiones. Més aspira a conseguir por fin un diputado en el Congreso, que se le ha resistido durante todos estos años tanto en solitario como en colaboración con otras formaciones. Pere Sampol fue candidato de una lista conjunta de los partidos nacionalistas de las Islas, que no logró representación. Tampoco fue diputado Antoni Verger en las listas conjuntas con Podemos. Més sí ha tenido al senador autonómico en dos legislaturas en las que ha gobernado la izquierda: fueron Pere Sampol y Vicenç Vidal, que ahora optará al Congreso.