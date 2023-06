Los españoles tienen una cita con las urnas el próximo 23 de julio y deberán que decidir si quieren que siga gobernando la izquierda o que haya un cambio y tome las riendas la derecha. El resultado determinará si el país toma un nuevo rumbo o mantiene el mismo. En este punto, una de las preguntas que surgen es qué corriente política favorece más a la Bolsa.

Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, responde que «no hay un partido con el que le vaya mejor o peor a la Bolsa. Puede haber medidas más pro-mercado o menos, pero la Bolsa se mueve en un escenario de globalidad y las principales empresas españolas facturan más fuera de nuestro territorio que dentro». No obstante, destaca que «lo que sí afecta, pero solo a corto plazo, es un cambio de gobierno. Siempre que se ha dado un cambio de PP a PSOE y viceversa, al día siguiente la Bolsa española ha caído con fuerza; luego se recupera, o no, en función de cómo está el mercado. La excepción fue el cambio por la moción de censura, con la que el mercado tuvo más tiempo a digerir.

A los mercados no les gusta la incertidumbre. De este modo, si hubiera que repetir los comicios, porque el resultado de las urnas no sea claro y no permita la formación ingobernabilidad, resultaría perjudicial para el IBEX35. «Esto sucede por la incertidumbre, ya que es más tiempo sin saber quién va a gobernar, más tiempo con incertidumbre no es bueno».

Las elecciones afectan a la Bolsa

Langa sostiene que la mera celebración de elecciones generales tiene repercusión en la Bolsa. «De una forma más o menos directa sí que afectan. Al final, el gobierno que manda en un país legisla y, por lo tanto, puede haber impacto económico y fiscal en algunos sectores y empresas». En este sentido, añade que «cuando invertimos en bolsa compramos empresas, somos los propietarios de las mismas, por lo que si hay cambios legales del negocio o sobre la fiscalidad pueden afectar en la cuenta de resultados de las mismas, es decir, estas empresas pueden valer más o menos».

El director de Corredordefondos.com puntualiza que «estas elecciones afectan a empresas que tengan negocio en España. Por ejemplo, las cuatro empresas que más pesan en el Ibex tuvieron en 2022 menos ventas en España que en el resto. En el caso de Iberdrola fue de un 42,6%, pero en el caso de Inditex fue de un 15,4 %; el Banco Santander, un 13,8 %; y BBVA, un 24,7 %. Por lo tanto, el impacto puede ser más a corto plazo que a largo; por ejemplo, a BBVA le afecta más la legislación de México (43,5% de las ventas de 2022) que las de España».

Los valores más afectados

Preguntado por cuáles son los valores pueden verse afectados, tiene claro que se trata de los que tienen más intervención pública. Por supuesto, las 'utilities' como Iberdrola, Endesa, Gas Natural y los bancos, especialmente los más nacionales (Bankinter, Unicaja y Caixabank). De hecho, tenemos un ejemplo reciente: el impuesto a la banca y a las eléctricas ha afectado a las cuentas de resultados de estas empresas, aunque es cierto que en bolsa no se han visto afectados porque el mercado lo había descontado.

Langa tiene claro que el resultado electoral influirá en los mercados. «Sí que va a influir, por el tema de la incertidumbre. Si los inversores no saben qué medidas tomará el nuevo partido que entre o no hay un ganador claro, la incertidumbre se dispararía y las inversiones se podrían frenar; y no solo en empresas españolas que coticen».