Este viernes acaba el plazo para comunicar a la Junta Electoral Provincial la creación de las coaliciones electorales. Los partidos de la izquierda menorquina siguen negociando esa opción para ir juntos al Senado, que es vista con optimismo por unos y con escepticismo todavía por el PSOE, cuyo concurso es clave para el éxito de la operación.

El ámbito de negociación se ciñe a tres partidos, PSOE, Més per Menorca y Esquerra de Menorca. No figura Podemos, aunque se le ha invitado a participar.

Desde Esquerra de Menorca, Pablo Jiménez confirmó que la negociación no está cerrada, que incluye al PSOE, habla de hallarse en vías de acuerdo y que este jueves será determinante para materializar o no el objetivo. El papeleo que implica formar la coalición y la presentación de los documentos en Palma resta agilidad y tiempo.

Además cada partido ha de aprobar después los puntos que se establezcan como base del pacto, circunstancia que agrega dificultades y resta más tiempo.

Desde el PSOE, Damià Borràs, secretario de organización, lo veía muy verde este miércoles por la tarde, pero no descarta todavía la operación y Més per Menorca no atiende consultas periodísticas desde la pasada noche electoral.

El candidato o candidata en torno a los cuales se formalice el todavía hipotético acuerdo es fundamental, pero los dos consultados aseguran que no hay ningún nombre sobre la mesa. Admiten su preferencia por alguien independiente a los partidos de la coalición y con una personalidad y talante afín a los partidos.