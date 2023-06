La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que con el Partido Popular en el Gobierno habrá «verdaderas políticas de igualdad» y «políticas serias y maduras» en las que las mujeres no sean «entregadas como moneda de cambio para un feminismo infantil» que, a su juicio, ha hecho «retroceder» a España. Tras subrayar que con Alberto Núñez Feijóo «nunca» se habría aprobado una ley como la del 'solo sí es si', ha afirmado que hay «muchísimas mujeres feministas de izquierdas» que no comparten las políticas impulsadas por el Ejecutivo de coalición de PSOE y UP.

Así se ha pronunciado Gamarra en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, después de las críticas de PSOE y Podemos a la propuesta de Feijóo de reducir ministerios, recordando que el Ministerio de Igualdad en el pasado «era un departamento dentro de otro ministerio». Ante esas palabras, la titular de Igualdad, Irene Montero, dijo que el líder del PP quiere «disciplinar» al feminismo al proponer eliminar su Ministerio, mientras que la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha indicado que «quien no defiende la causa de la igualdad responderá ante la ciudadanía». Al ser preguntada expresamente si, en caso de que Feijóo prescinda de los Ministerios de Igualdad y Consumo, donde se coordinarían estas políticas, Gamarra ha señalado que para el día 23 de julio los españoles «conocerán perfectamente» de la mano del líder del PP «cómo va a ser» su Gobierno y «cómo se van a coordinar esas políticas» porque «va a haber unas verdaderas políticas de igualdad». «Lo que sí pueden tener muy claro los españoles es que no habría un Ministerio de Igualdad con el único objetivo de entregarles la igualdad a Podemos 1 o Podemos 2, se llamen como se llamen, y así convertirnos a las mujeres en un juguete, en un juguete que Pedro Sánchez entregó a Podemos, a una minoría con tal de mantenerse en el poder», ha proclamado. Gamarra ha resaltado que las políticas que se impulsen en el área de Igualdad de un Gobierno del PP serán «transversales». «Ése es el cambio que proponemos y promovemos: Políticas serias, políticas maduras y sobre todo que las mujeres no seamos entregadas como moneda de cambio para un feminismo infantil que al final nos ha hecho retroceder», ha aseverado. En este sentido, ha dicho estar «convencida» de que «muchísimas mujeres feministas de izquierdas no están en absoluto de acuerdo», «por mucho que haya existido un Ministerio de Igualdad», con «las políticas de igualdad que se han impulsado desde el Gobierno y sobre todo con los avances feministas que Pedro Sánchez ha entregado a Podemos y que se han convertido en retrocesos durante estos cinco años». Además, ha afirmado que «nunca» con un Gobierno liderado por Feijóo se habría aprobado una ley como la ley del 'sólo sí es sí' «que ha puesto en la calle a más de cien agresores sexuales y que ha reducido sus penas a más de 1.100 violadores, pederastas y agresores». En la misma línea, el portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, ha compartido las afirmaciones de Feijóo sobre el Ministerio Igualdad y cree que «España necesita políticas de igualdad, no necesita un ministerio». En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Sémper ha agregado que no se necesita un ministerio que «genera líos y problemas» o «que rompa el movimiento feminista» y hable de la «menstruación y de las prácticas sexuales» pero sí «políticas de igualdad» que respondan a los «problemas reales de la mujer». Aunque desde su partido todavía no han concretado el número de ministerios con los que contaría el posible Gobierno de Feijóo, ha señalado que el actual diseño del Consejo de Ministros conformado por 22 departamentos responde a «la necesidad de Pedro Sánchez y Podemos», no a la de España. Por eso, Sémper ha señalado que la intención de su formación si gobierna es «reordenar y racionalizar» la composición de ministerios porque «no hace falta uno para muchas de las materias que este Gobierno ha convertido en ministerios», ha explicado al hacer referencia a ministerios como el de Consumo o el de Universidades, de los que ha dicho «ninguna» trascendencia. En cuanto la derogación de leyes aprobadas por el Gobierno, Gamarra ha citado la Ley de Memoria Democrática o la Ley Trans. En este último caso, ha dicho que «por supuesto» que hace «falta» una norma con una «protección a las personas transexuales» en España pero no la ley que ha aprobado el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Según ha dicho, se trata de derogar aquello que cuenta con un «rechazo» y ha «desprotegido fundamentalmente a los menores». «Vamos a pasar página, lo que vamos a derogar va a ser el sanchismo en su forma y en su fondo», ha apostillado, para añadir que el PP se presentará a las elecciones con un proyecto «reformista» que «busca unir a los españoles» en torno a «grandes consensos». De hecho, ha dicho que «buena parte» de los ciudadanos que votaron a Pedro Sánchez del año 2019 estén de acuerdo «con que su voto haya sido utilizado para que Bildu haya impuesto una memoria democrática» o con la Ley Trans. Gamarra ha dicho que el PP está aglutinando «mayorías suficientes» para impulsar gobiernos estables y sólidos«, con el fin de acabar que la política se convierta en »un trueque y un zoco a cambio de votos« como, a su entender, ha ocurrido con Sánchez. Según ha añadido, España necesita »políticos serios y rigurosos« como Feijóo y »no frívolos e individualistas" como Pedro Sánchez.