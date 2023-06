AraMÉS -conformado por MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera- y Sumar han llegado durante la mañana de este jueves a un preacuerdo para concurrir juntas a las próximas elecciones generales del 23 de julio y, así, «crear un gran bloque de izquierdas en clave confederal».

Según ha informado este jueves en un comunicado, las asambleas de las formaciones integrantes de AraMÉS ratificarán previsiblemente este jueves el acuerdo con Sumar a través del cual se pretende crear este «gran bloque de izquierdas», donde «los diputados de cada territorio de todo el Estado tengan libertad de voto». En este sentido, han destacado que la coalición «será el verdadero voto útil de izquierdas para realizar políticas útiles y progresistas para Baleares».