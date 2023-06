AraMÉS -conformado por Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera, concurrirá por primera vez en unas elecciones generales dentro de Sumar, la formación de Yolanda Díaz.

Este jueves, la asamblea de Més per Mallorca ratificó el preacuerdo alcanzado horas antes con Sumar para concurrir en coalición a las elecciones generales del 23 de julio. La asamblea fue muy intensa y se prolongó durante más de dos horas y, si bien el apoyo a la coalición fue mayoritario, también se escucharon algunas voces críticas que defendieron que Més debía acudir en solitario. Eso sí, a la hora de votar el resultado fue contundente: 54 sufragios a favor, apenas 1 en contra y 16 abstenciones. Panorámica de los asistentes a la asamblea de Més. Foto: Pilar Pellicer El acuerdo señala que el número uno de la lista será para Més y el puesto lo ocupará el exsenador autonómico Vicenç Vidal. Sobre la persona que debe encabezar la lista no hay ningún tipo de desacuerdo, sino todo lo contrario, pero parte de la militancia consideró un error la alianza y auguró que no servirá para lograr representación en el Congreso. Las negociaciones con Sumar se han extendido más de lo inicialmente previsto ya que Més quería tener autonomía en el Congreso y libertad de voto cuando se aborden cuestiones que afecten a Balears. Vicenç Vidal y Lluís Apesteguia, antes de entrar en el encuentro. Foto: Pilar Pellicer Además de Més, en la coalición están también Més per Menorca y Ara Eivissa, que sumaron cerca de 50.000 votos en las pasadas elecciones autonómicas, muy lejos de los 20.000 que logró Podemos. Las negociaciones entre Més y Sumar han sido bilaterales, lo que significa que se ha negociado directamente con la plataforma de Yolanda Díaz y no se han mantenido conversaciones con Podemos. En esta misma coalición estarán otros socios estratégicos de Més, como el partido de Iñigo Errejón, los comunes de Ada Colau en Catalunya y Compromís en Valencia. Con ellos ya se ha formalizado una amplia colaboración en el Senado con Vicenç Vidal como protagonista de los acuerdos.