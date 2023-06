Sumar da el liderazgo de Valencia a Compromís, el de Madrid a Más Madrid, en Baleares a Més y Aragón para CHA

Los acuerdos que ha alcanzado Yolanda Díaz con los distintos actores que conforman la plataforma Sumar dibujan unas listas electorales en las que Compromís asume el liderazgo de Valencia, Más Madrid será el más beneficiado del acuerdo electoral en la región madrileña, mientras que la Chunta Aragonesista se asegura ser cabeza de lista en Aragón y Més per Mallorca lo hará en Baleares. Así lo han ido desgranando este viernes varios de los partidos que forman parte de esta coalición electoral liderada por Yolanda Díaz, anticipando puestos de salida en estas listas electorales como parte del acuerdo que han alcanzado para integrarse dentro de esta marca electoral para los comicios generales del 23 de julio.

En Sumar también estará Podemos, aunque la formación morada reclama que no se vete a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y garantías para conseguir escaño en el Congreso. La propuesta que barajan desde el equipo de Yolanda Díaz es otorgar a Podemos el cuarto puesto en Barcelona, el quinto en Madrid y liderar en Murcia, Cádiz o Navarra, Las Palmas y Guipúzcoa.

Más Madrid

El acuerdo con Más Madrid permitirá a la formación de Mónica García ostentar los puestos 3, 4, 7 y 10 de la lista electoral por la circunscripción de la comunidad madrileña. Más Madrid es ahora la formación referente de la izquierda en la Comunidad de Madrid y surgió de la escisión del sector errejonista en 2019, en alianza entonces con la exalcaldesa Manuela Carmena que también rompió con los morados. Sus principales baluartes son su líder, Mónica García, que tiene buena sintonía con Díaz y la portavoz del partido en el Ayuntamiento, Rita Maestre. Y Más País es la marca nacional de esta formación, liderada precisamente por Iñigo Errejón, que mantuvo históricamente una pugna con el sector de Pablo Iglesias en Podemos y finalmente acabó saliendo de la formación morada. Errejón fue el candidato de su partido en las elecciones autonómicas de Madrid y posteriormente dio el salto a la política nacional con esta formación en las elecciones de 2019, en las que concurrió con Compromís y Equo. En el caso de Verdes Equo, es una formación ecologista que forma parte también del 'Acuerdo del Turia' con otros partidos que concurren con Sumar. En las elecciones del 28M, en Madrid esta coalición de Más Madrid-Verdes Equo consiguió 387.847 votos y un total de 65 concejales a lo largo de la región, mientras que en las autonómicas obtuvo 615.171 votos y 27 escaños regionales.

Compromís

Uno de los últimos partidos en adherirse a Sumar ha sido Compromís, una formación valencianA que se fundó en 2010 y acudió a las citas electorales de 2015 y 2016 en coalición con Podemos, mientras que en las últimas generales de 2019 alcanzó un pacto con Más País y consiguió un escaño para el Congreso y otro en el Senado. Según el acuerdo que ha cerrado con el proyecto de Yolanda Díaz, Compromís tendrá los puestos uno y dos en las listas de Valencia, el uno de Alicante será para Sumar y el de Castellón para un independiente. La última vez que se abrieron las urnas, este pasado 28M, Compromís cosechó 331.314 votos y 662 concejales en las municipales, mientras que en las autonómicas tuvo 349.096 votos y 15 escaños.

Los Comuns

La adhesión de En Comú Podem se da por descontada, dado que es uno de los principales baluartes del proyecto político de Yolanda Díaz. La formación catalana liderada por Jéssica Albiach y Jaume Asens ha formado parte del mismo grupo parlamentario que Unidas Podemos, aunque con independencia total y siempre ha tomado partido por la vicepresidenta segunda, también con un apoyo importante de Ada Colau. En las elecciones del 28M, Yolanda Díaz se implicó con los comuns hasta en tres actos junto a Ada Colau. En Cataluña, este partido consiguió 266.061 votos y 244 concejales en estos comicios municipales y dejó a la todavía alcaldesa de Barcelona en tercer lugar.

Izquierda Unida y el PCE

Izquierda Unida es una de las patas principales de la coalición de Sumar y destaca por su implantación y peso municipal del espacio tras las elecciones del 28M, donde obtuvo casi 1.700 ediles en todo el país, manteniendo la alcaldía de Zamora. Históricamente fue el principal partido a la izquierda del PSOE hasta la irrupción de Podemos, con quien forjó a partir de 2016 la alianza con los morados que creó la coalición Unidas Podemos. Su líder, Alberto Garzón, anunció que no iba a concurrir en estos comicios e IU se posicionó a favor de Sumar desde la irrupción del movimiento abanderado por Yolanda Díaz. El PCE es la formación centenaria de la coalición y su secretario general es el diputado Enrique Santiago, que forma parte del círculo de confianza de la vicepresidenta segunda y es uno de los referentes del grupo parlamentario. Por su parte, Alianza Verde es la formación ecologista integrada en Unidas Podemos y liderada por Juantxo López de Uralde, que en el conflicto interno de 2019 se alineó con Podemos mientras Verdes Equo optó por concurrir con Más País. En las elecciones autonómicas optó por formar parte de las coaliciones de Podemos e IU. Este partido inició también conversaciones con Sumar, sin que por ahora se haya comunicado que papel tendrá en las listas.

Ara Més

Ara Més es una formación de ámbito balear que engloba a los proyectos insulares de Més per Menorca, Més per Mallorca, Ara Eivissa y Ara Formentera, que a su vez cuentan con el apoyo de otros partidos nacionalistas y regionalistas, y tendrá como cabeza de lista al hasta ahora senador de la formación, Vicenç Vidal, que concurrirá bajo la denominación Sumar MÉS. En los comicios del 28M su principal baluarte fue Més per Mallorca, que consiguió 41.627 votos y 101 concejales en las municipales, y 37.227 votos y cuatro escaños en las autonómicas.

Chunta Aragonesista

La Chunta Aragonesista (CHA) es una formación regionalista en Aragón, donde se ha consolidado desde su nacimiento en 1986 con presencia en las Cortes regionales, en varios municipios, las Cortes e incluso llegó a formar parte del Gobierno de Aragón con una consejería en 2015. Este partido encabezará la lista de Sumar al Congreso. Uno de sus referentes fue el cantautor José Antonio Labordeta, que tuvo un escaño en el Congreso durante dos legislaturas, aunque los problemas internos a principios de los 2000 llevaron a la CHA a renovarse incluso con un nuevo logo. En el 28M consiguieron 30.086 votos y 131 concejales en las municipales y 33.454 votos y 3 escaños en las autonómicas.

Drago, IPA y Batzarre

Uno de los primeros partidos en adherirse a Sumar fue Drago Canarias, el proyecto de Alberto Rodríguez, que fue el 'número tres' de Podemos y dejó a los morados tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo. Esta formación también está integrada en el 'Acuerdo del Turia' y ha sido también uno de los principales apoyos de Yolanda Díaz. En el 28M no obtuvieron representación en el Parlamento canario y consiguieron 27.916 votos. Iniciativa del Pueblo Andaluz es una formación andalucista que surge en 2016 tras separarse de la marca de Izquierda Unida y en las elecciones autonómicas de 2022 este partido era uno de los integrantes del gran acuerdo entre Podemos, IU y Más País para concurrir bajo la denominación 'Por Andalucía' con un acuerdo de última hora. Y Batzarre se trata de un partido de ámbito navarro que se define como vasquista y repúblicano que nació en 1991 y fue miembro de la coalición Nafarroa Bai hasta que la abandonó en el año 2011 para formar la coalilción electoral Izquierda-Ezkerra con Izquierda Unida. En los comicios del 28M concurrió dentro de 'Contigo Navarra', una marca en la que también estaba Podemos.