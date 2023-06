No ha sido posible. Los partidos de izquierda de Menorca no han llegado a un acuerdo para presentar un candidato unitario al Senado en las próximas elecciones generales del 23 de julio. El PSOE, Més per Menorca y Esquerra de Menorca-Esquerra Unida no han logrado sellar el acuerdo para acudir los tres juntos a las elecciones al Senado. Los socialistas irán en solitario y el pacto se circunscribe ahora a Més y Esquerra Unida, ambos partidos en la órbita de Sumar. De hecho, concurrirán con el nombre de Més per Menorca-Sumar.

La negociación se ha prolongado durante días, especialmente este viernes, con contactos entre los representantes de las tres formaciones, durante la mañana y hasta bien entrada la noche, apurando un plazo que acaba a las 23.59 horas, pero finalmente los intentos no han fructificado, o al menos, no como se esperaba. El jueves por la tarde saltó por los medios del nombre de la expresidenta del Consell, Joana Barceló, como candidata, hecho que fue desmentido en la misma tarde por PSOE y Esquerra de Menorca. Según la secretaria general del PSOE Menorca, Susana Mora, el motivo ha sido que los otros dos partidos «han alterado las condiciones inicialmente acordadas a última hora, imposibilitando que la candidatura pueda incorporar ninguna persona propuesta por el PSOE». Mora, de este modo, ha confirmado que los socialistas tendrán su propio candidato «para hacer frente a la derecha y extrema derecha». Pablo Jiménez, de EM-IU, mantenía su formación apostaba por una candidatura unitaria «abierta y de consenso», como se pactó en Eivissa i Formentera, y que el acuerdo no ha sido posible porque los socialistas «querían sus candidatos».

Por su parte, el coordinador de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, ha explicado que «el PSOE no haya propuesto nombres de consenso entre todos los partidos, sino que ha querido imponer candidatos claramente de partido». Ante esta «inflexibilidad» del PSOE, ha dicho, han decidio concurrir con Més per Menorca-Sumar. En Eivissa, sí están juntos El caso de Menorca ha sido diferente al de las Pitiüses, donde este mismo viernes por la tarde se ha anunciado que los partidos de izquierda se agrupan en 'Eivissa i Formentera al Senat', que aglutina PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa, pero sin revelar aún quien será su candidato. Otros intentos Así por tanto, no se ha conseguido la forma de la candidatura única para el Senado de otras ocasiones y aunque aglutina el voto, no siempre le ha proporcionado la victoria. En 2000 lo intentó con Sergi Marí como independiente liderando Progressistes de Menorca, quien perdió frente al candidato de PP e Independents de Menorca, José Seguí; éste repitió victoria en 2004, cuando los partidos de izquierda acudieron por separado y el PSOE presento a Antoni Orell. En la siguiente cita electoral, 2008, Arturo Bagur se hizo con el escaño en la Cámara Alta para la izquierda menorquina; la diferencia es que en esta ocasión el candidato era del PSOE y que las siglas de los partidos que firmaron el acuerdo no se diluyeron en otra marca, sino que se mantuvieron, PSOE-EU-PSM y Verds. En noviembre de 2011 de nuevo la izquierda concurrió separada y esta vez el PP y su candidata, Juana Francis Pons, obtuvo el escaño en el Senado venciendo a Elena Baquero del PSOE. Repitió Juana Francis Pons en 2015 su victoria, y también en junio de 2016 frente a Marga Benejam, candidata de Units Podem Més. En 2019 hubo dos convocatorias electorales con resultados dispares, la primera en abril y la socialista Carme García Querol se llevó la victoria frente a la candidata del PP,Aurora Herráiz; en noviembre se volvió a las urnas y en esa ocasión fue Jordi López Ravanals, del PP, el que fue elegido senador y venció a Carme García Querol, aunque en 2020 renunció al cargo y fue relevado por Cristóbal Marquès.