Esquerra de Menorca-Esquerra Unida y Més per Menorca, formaciones que han acordado presentarse en coalición a las elecciones generales del próximo 23 de julio al Senado en Menorca bajo las siglas Més per Menorca-Sumar, atribuyen al PSOE la responsabilidad de no haber podido formar una lista unitaria de todos los partidos de izquierdas. Cabe recordar que los socialistas afirmaron el viernes por la noche que el motivo del fracaso de las negociaciones fue que Més y EM cambiaron «las condiciones inicialmente acordadas».

Més lamentó mediante un comunicado que «el PSOE haya condicionado el acuerdo» al «querer imponer candidatos claramente de partido y no con perfiles de consenso», demostrando así, incide la formación menorquinista, «una clara falta de voluntad de aproximarse al resto de partidos». Noticias relacionadas Aparecen pintadas ofensivas en la sede del PP de Ciutadella Pulso contrarreloj entre PSOE y PSM para decidir quién ocupa la Alcaldía de Ciutadella Más noticias relacionadas El coordinador de Més, Miquel Àngel Maria, explica que «ante un momento donde es del todo necesaria la unidad de la izquierda, se requiere actuar con responsabilidad y pactar con las fuerzas políticas que estén dispuestas a llegar a acuerdos». «Por eso», añade, «ha sido posible juntarse con Esquerra de Menorca para presentar una candidatura de coalición, que esperamos reciba el máximo apoyo de la ciudadanía». También, Esquerra de Menorca-Esquerra Unida, partido integrado en Sumar, lamentó que «el PSOE haya entendido que tenía que presentar candidatos claramente alineados con su formación política, hecho que imposibilitaba el acuerdo». «No acabamos de entender que, si en Eivissa este acuerdo ha sido posible, con la participación del PSOE pitiuso, y se ha firmado, indicando que el candidato podía ser de consenso, no pueda hacerse lo mismo en Menorca, a pesar de los esfuerzos realizados en la mesa de negociación», apuntó.