El hasta la disolución de las Cortes senador de designación autonómica Vicenç Vidal –que será el cabeza de lista de Sumar por Baleares, donde la coalición se llamará SumarMés– presumió ayer de su gestión en la Cámara Alta. «Hemos demostrado que una sola persona puede marcar la diferencia y conseguir que el Estado aporte ingresos por 20 millones», dijo Vidal para añadir que «soy el senador de las Islas que ha trabajado más».

Según Vidal, que hizo balance de su actividad, su trabajo en la Cámara Alta siempre ha ido dirigida a conseguir lo mejor para Baleares, y recordó que un año no apoyó los Presupuestos del Estado, por no desarrollar el factor de insularidad, pero que en años sucesivos sí, pues se obtenían compensaciones no previstas para Baleares. Así, destacó que el Estado ha aportado 20 millones de euros en infraestructuras hidráulicas, cerca de medio millón para apoyar al catalán, ayudas estructurales por el GOB y el OCB, un millón de euros por Menorca Talaiòtica, además del traspaso de Costas.

‘Medio’ escaño

Pero además se refirió a que «ha marcado agenda» en asuntos que tienen que ver con leyes estatales y en cuestiones como la vivienda. También en relación a las memoria democrática.

Según Vidal, como cabeza de lista de Sumar en Baleares, seguirá defendiendo y tendrá libertad de voto, «en cuestiones relacionadas con las Islas».

El número 2 será para Esquerra Unida (EU), el tres lo elegirá Més per Menorca y el número cuatro saldrá de Eivissa. EU decidirá este jueves quien irá en la candidatura. EU gana peso político con el impulso de la plataforma Sumar, ya convertida en partido político y que ha firmado acuerdos con 16 partidos para presentarse a las elecciones. EU tiene un millar de militantes y simpatizantes. En las municipales del 28 de mayo ha sacado concejales en los ayuntamientos en los que no se presentaba con Podemos. Se repartirá con Podemos el único escaño. El coordinador de EU en Baleares, Juanjo Martínez, no será candidato y en su dirección, formada por 15 personas, hay diferentes propuestas.