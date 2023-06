El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, serán entrevistados la próxima semana por Pablo Motos en 'El hormiguero' de Antena 3, según ha adelantado la prensa nacional y han confirmado a Europa Press fuentes políticas.

El jefe del Ejecutivo acudirá al plató de 'El hormiguero' el próximo martes 27 de junio. Antes, el domingo 25, será entrevistado por Jordi Évole en su programa 'Lo de Évole' de La Sexta a las 22.30, según ha anunciado el propio presentador. El también candidato del PSOE a las elecciones generales ha acudido este mismo lunes 19 de junio a 'Más de uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, y este martes irá a 'El Intermedio' de La Sexta, para responder las preguntas de El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

No será la primera vez que Sánchez se someta a las preguntas de Pablo Motos en 'El hormiguero', aunque sí en calidad de presidente del Gobierno. Ya lo hizo en 2014 y 2016 en su primera etapa como secretario general del PSOE.

Desde la dirección del PSOE han venido apuntando que estudian llevar a cabo una campaña electoral para el 23J sensiblemente distinta a la de las autonómicas y municipales del 28 de mayo, en la que Sánchez acaparó todo el protagonismo con mítines diarios y varios anuncios de carácter nacional. En este caso, esperan celebrar menos mítines.

En total, calculan celebrar una docena de mítines entre precampaña y campaña y complementar con otro tipo de acciones con más impacto, como los debates o las entrevistas en medios de comunicación. Además, al día siguiente de los comicios municipales y autonómicos Sánchez ya empezó a marcar la línea que seguirá en campaña, al proponer la celebración de seis debates cara a cara con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, uno por semana hasta el día de la votación, además de otro debate con el resto de candidatos y otros de carácter sectorial con expertos en cada tema.

Por su parte, fuentes de la cúpula del PP han confirmado a Europa Press que Feijóo acudirá el día 28 de junio al plató de 'El Hormiguero', un programa al que confirmó su asistencia en la misma llamada en la que se solicitó su presencia.

El equipo de Feijóo ha criticado que ahora Sánchez tenga «prisa» por participar en programas de televisión, celebrar debates electorales o conceder entrevistas cuando lleva «cinco años» sin hacerlas. El propio líder del PP ha afeado este lunes públicamente al jefe del Ejecutivo que ahora quiera «conceder muchas entrevistas», algo que ha achacado a que el PSOE no puede hacer actos en la calle como el Partido Popular, en alusión a las dificultades del PSOE para movilizar a los suyos tras el revés electoral en las municipales y autonómicas de mayo. «Sánchez va a conceder muchas entrevistas, todas las que no concedió en los últimos cinco años. Yo voy a seguir concediendo entrevistas como las que he concedido en toda mi vida», ha asegurado en el desayuno de Nueva Economía Fórum, donde ha añadido que este hecho es «una acreditación también de su doble moral».

El líder del PP no tiene previsto acudir al programa del periodista Jordi Évole, como sí hará el próximo domingo el presidente del Gobierno. Sin embargo, fuentes del PP han señalado que Feijóo ya acudió a una programa de Évole cuando era presidente de la Xunta de Galicia.

Por el programa 'El Hormiguero' han desfilado diferentes dirigentes del PP. Así, Pablo Casado visitó este programa en octubre de 2019 cuando era el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno. Allí sorprendió a todos tocando el bajo al ritmo de 'Uptown funk' de Bruno Mars. También visitó el programa en noviembre de 2021 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en plena guerra interna con la cúpula del PP que dirigía Pablo Casado.

Allí desveló que solo había bloqueado de la aplicación Whatsapp en uno de sus dos teléfonos al entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea. También el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha desfilado por este programa. Lo hizo en noviembre de 2019 coincidiendo con la publicación de su libro de memorias 'Una España mejor' y lo volvió a hacer en diciembre de 2021 para presentar su nueva obra, 'Política para adultos'. Unos años antes, en octubre de 2015, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aceptó la invitación y bailó la sintonía del programa junto al presentador del programa, Pablo Motos.