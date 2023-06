La Ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, considera una «incorrección» las declaraciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las que apuntaba a retrocesos en el feminismo integrador en alusión a las políticas del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

«Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen en un caso y en otro», ha dicho la vicepresidenta en una entrevista en la Cadena Ser en la que aconsejado a Pedro Sánchez dejar a los amigos «algunos elementos claros», en alusión a sus palabras en las que aseguraba tener amigos que se han sentido incómodos con algunas políticas feministas.

Frente a esto, Díaz ha indicado «no compartir» las declaraciones de Sánchez y le ha replicado que «el feminismo cuestiona la sociedad porque es un movimiento intelectual que camina hacia la igualdad, cuestiona a las mujeres y a los hombres y es un movimiento que ensancha la mirada».

La dirigente de Sumar ha respaldado, además, la gestión de Irene Montero al frente del ministerio de Igualdad y ha cuestionado que haya miembros del Gobierno que intenten distanciarse de esas políticas.

«Los gobiernos somos mancomunados y no hay partes socialistas ni partes de ninguna parte», ha indicado Díaz, que se ha mostrado convencida de que «España es mucho mejor por las políticas de igualdad que se han desplegado por el ensanchamiento de derechos». «Lo que no es bueno es que juguemos con los feminismos», ha añadido. En su opinión, «el feminismo es de todas las personas de esta sociedad, no es de nadie». «Por favor, no juguemos con los elementos que son centrales», ha añadido Díaz.