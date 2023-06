Vox no ha querido revelar su candidato al Senado por Menorca hasta que se ha oficilizado este miércoles con la publicación de las listas en el BOE. Se trata de Alejandro Llabrés García, de 21 años, quien fue coordinador de Vox Jóvenes Menorca y ahora es coordinador de la formación en Es Castell, su localidad. Como suplentes en la candidatura están Victoria Sánchez y Federico Lázaro Company.

Alejandro Llabrés fue un asiduo asistente a los debates electorales de la campaña del 28-M, formulando preguntas desde el público sobre cuestiones como la elección de lengua en las aulas, una de las prioridades programáticas de su partido.

En el debate de los candidatos al Parlament en el Ateneu de Maó, Llabrés protagonizó una intervención polémica cuando interpeló a los candidatos sobre el tema de la educación, usando el castellano porque aseguró que «a mí en el colegio y en el instituto se me prohibía hablar en castellano, si hablaba castellano se me prohibía ir al baño y salir de clase», lo que provocó algunas risas entre los asistentes, muchos de ellos políticos, a los que respondió «no os riáis porque la mayoría hace muchos años que no estáis en el instituto». Llabrés también protagonizó, junto con otro compañero de partido, una incidencia el 28-M al portar, como apoderado de Vox, una bandera española en su identificación, que tuvo que retirar por orden de la Junta Electoral de Zona tras una denuncia del PSOE.